توهین به پیامبر(ص) مصداق بیان نفرت است نه آزادی بیان

پروفسور "امید صفی" استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در مورد توهین اخیر به پیامبر(ص) در قالب یک فیلم موهن به خبرنگار مهر گفت: در مورد توهین اخیر و واکنشهایی که به این فیلم صورت گرفته چند نکته را باید مورد توجه داشت.

وی تصریح کرد: اولین نکته که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تولید این فیلم با "آزادی بیان" قابل توجیه نیست. هر موقع که توهینی به مسلمانان صورت گرفته در قالب "آزادی بیان" توجیه شده است.

مؤلف "مسلمانان پیشرو" در ادامه تأکید کرد: این به اصطلاح فیلم باید "بیان نفرت" تلقی شود و نه "آزادی بیان". همچنین می توان این ادعا را در مورد توهینهایی که به ادیان ابراهیمی دیگر از جمله یهودیت بیان می شود را "بیان نفرت" دانست.

وی در ادامه یادآور شد: در مورد اتفاقی که در لیبی رخ داد باید توجه داشت که این اقدام و کشتن سفیر آمریکا در این کشور کار مردم لیبی نبوده و کار القاعده بوده است. لذا این اقدام را نباید به مسلمانان و مردم لیبی نسبت داد. مردم لیبی و مقامات لیبی نیز این اقدام را محکوم کردند.

این اسلام شناس معاصر در ادامه یادآور شد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سازندگان این فیلم آشکارا از اسلام نفرت دارند.

استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی تصریح کرد: نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که واکنش خشن به توهین و اهانت حتی مورد پذیرش پیامبر(ص) نیز نبوده است.

به گزارش مهر، کتاب "خاطرات محمد(ص)" اثر امید صفی به زبان انگلیسی در مورد حضرت محمد(ص) است که تاکنون به فارسی ترجمه نشده است.