ورود بیش از 9 هزار دانش آموز کلاس اولی به مدارس استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل سالن جلسات آموزش و پرورش استان سمنان، گفت: در سال تحصیلی جدید 9 هزار و 300 دانش آموز پایه اول ابتدایی و 9 هزار نفر نوآموزان پیش دبستانی وارد مدارس استان سمنان شده و مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در روز چهارشنبه بیست و نهم شهریور ماه در مدرسه ای در شهر آرادان خبرداد و گفت: همچنین زنگ مهر و مقاومت در استان سمنان با حضور مسئولان استانی اول مهرماه در مدرسه شهید قزوهی سمنان نواخته می شود.

108 هزار دانش آموز در استان سمنان مشغول به تحصیل می شوند

بنائیان سفید با بیان اینکه بر فراهم بودن شرایط لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید 108 هزار دانش آموز اول مهرماه به سر کلاس های درس می روند، افزود: در اجرای پروژه مهر 450 واحد آموزشی در استان سمنان با اجرای طرح هجرت سه شاداب سازی و با انجام رنگ آمیزی، تعمیرات لازم و فراهم ساختن تجهیزات شرایط لازم را برای شروع سال تحصیلی بدست آورده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: امسال هشت هزار و 900 دانش آموز در پایه دوم و بیش از هفت هزار دانش آموز در پایه ششم سال تحصیلی خود را آغاز می کنند .

بنائیان سفید افزود: دوره های ضمن خدمت برای 650 آموزگار پایه دوم و ششم استان از دهه دوم تیرماه آغاز شده و معلمان پایه دوم 112 ساعت و پایه ششم 188 ساعت آموزش را گذارانده اند.

اجرای طرح "پیشتازان تحول" در مدارس ابتدایی

وی از اجرای طرح "پیشتازان تحول" در مدارس ابتدایی استان سمنان خبر داد و اضافه کرد: این طرح با هدف آماده سازی مدارس ابتدایی برای شروع سال تحصیلی جدید و ایجاد آمادگی برای آغاز فعالیت پایه های تحولی دوم و ششم برگزار شده است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان گفت: تمامی عوامل اداری مدارس، معلمان پایه دوم و ششم در مدارس حضور یافته اند.

بنائیان سفید از توزیع 458 جلد کتاب پایه دوم و 423 جلد کتاب پایه ششم در بین معلمان استان خبر داد و افزود: این کار با هدف آمادگی کامل و مطالعه دقیق همکاران دوره ابتدایی انجام شده است.

وی گفت: برای تامین کلاس ششم که در قالب نظام جدید آموزشی در دوره ابتدایی ایجاد شده است، بیش از 400 کلاس تامین و آماده و تجهیز شده است.

بنائیان سفید، همچنین گفت: فضاهای آموزشی استان سمنان آمادگی لازم برای اجرای نظام آموزشی جدید را داشته و تجهیزات برای پایه ششم نیز در اختیار شهرستان ها و مناطق استان قرار گرفته است.

دوره ابتدایی مهمترین رکن نظام تعلیم و تربیت

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان، با اشاره به آغاز طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی، سال 92 - 91 را سالی استثنایی در تعلیم و تربیت خواند و گفت: برای اجرای هرچه بهتر نظام جدید که شامل تحول در محتوای درسی سال دوم و نیز استقرار سال ششم ابتدایی است معلمان مربوطه دوره های آموزشی را گذرانده و آماده شده اند.

وی مهمترین رکن نظام تعلیم و تربیت را دوره ابتدایی خواند و با اشاره به بازگشایی مدارس، گفت: تجهیزات، نیروی انسانی و فضا در اول مهر در استان آماده شده اند.

بنائیان سفید با اشاره به هوشمندسازی مدارس، تاکید کرد: همه مدارس نوساز و خیرساز باید به فناوری های جدید تجهیز شوند.

اجرای طرح هجرت سه در 450 واحد آموزشی در استان سمنان

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر پیگیری ریشه کن کردن بی سوادی در استان، تصریح کرد: همه مدیران مدارس باید برای این مهم اهتمام ورزند .

وی گفت: در اجرای پروژه مهر 450 واحد آموزشی در استان سمنان با اجرای طرح هجرت سه شاداب سازی و با انجام رنگ آمیزی، تعمیرات لازم و فراهم ساختن تجهیزات شرایط لازم را برای شروع سال تحصیلی بدست آورده اند.

بنائیان سفید با بیان اینکه امسال 95 درصد مدارس استان سمنان یک نوبته هستند، گفت: با اخذ مجوز امسال 13 مدرسه جدید شاهد و نمونه دولتی در شهرهای مختلف استان سمنان در بخش پسرانه و دخترانه ایجاد شده است.

صدور ابلاغیه سیستمی برای 100 درصد معلمان ابتدایی

مدیر کل آموزش و پروش استان سمنان صدور ابلاغیه سیستمی برای 100 درصد معلمان ابتدایی دو ماه زودتر از سال قبل، ساماندهی نیروها، تامین و توزیع کتابهای درسی، تجهیز مدارس و ... را از دیگر اقدامات انجام شده در قالب پروژه مهر برشمرد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان سمنان در ترویج نانو تکنولوژی رتبه برتر را از آن خود کرد گفت: رتبه چهارم این

اداره کل، به عنوان نهاد ترویجی فعال و برتر در توسعه و گسترش نانو در سومین المپیاد نانو تکنولوژی در کشور بدست آورد.

شرکت 765 نفر از دانش آموزان استان سمنان در سومین المپیاد نانو

بنائیان سفید تصریح کرد: از بین 105 نهاد ترویجی آموزش و پرورش استان سمنان پس از آموزش و پرورش استان گیلان، گروه آموزش و پرورش نانو گستر مروارید پارس، آموزش و پرورش استان همدان، به عنوان رتبه چهارم دست یافت.

مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان آمار دانش آموزان شرکت کننده در سومین المپیاد نانو از استان سمنان را 765 نفر اعلام کرد وافزود: که نسبت به سال گذشته رشد حدود چهار برابری داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: که از سال های آتی شاهد رشد کمی و کیفی دآنش آموزان در این عرصه ی علمی باشیم.

بنائیان سفید در پایان گفت: شعار سال تحصیلی جدید در استان سمنان پیامبر اعظم اسوه عبد صالح، رحمت، مهر و محبت، حسن خلق، بشیر و بصیر و مقاومت تعیین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: این شعار برگرفته از آیه ای از قرآن در مورد پیامبر اکرم (ص) است.

حدود 16 هزار دانش آموز دوم و ششم در استان سمنان سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.