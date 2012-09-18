  1. بین الملل
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

منابع ترک خبر دادند:

جایزه 25 میلیون دلاری مخالفان برای کشتن بشار اسد/ معرفی تامین کنندگان جایزه

جایزه 25 میلیون دلاری مخالفان برای کشتن بشار اسد/ معرفی تامین کنندگان جایزه

یکی از فرماندهان نظامی مخالفان سوریه موسوم به ارتش آزاد از جایزه 25 میلیون دلاری برای کشتن یا به اسارت گرفتن رئیس جمهور این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، "احمد حجازی" گفت هر کس بتواند بشار اسد را بکشد یا وی را به اسارت بگیرد، 25 میلیون دلار جایزه دریافت خواهد کرد.

وی در ادامه سخنانش مدعی شد: تاجران سوری داخل و مقیم کشورهای خارجی در تامین بودجه این پاداش سهیم هستند.

حجازی بدون اشاره به نام این تجار اعلام کرد که این افراد همواره حامی فعالیتهای مخالفان سوریه بوده و به دلایل امنیتی اسامی آنها ذکر نمی شود.

این فرمانده نظامی مخالفان سوریه گفت: هدف از تعیین این جایزه، تشویق نزدیکان بشار اسد به اجرای عملیات است. هرچند کشتن بشار اسد بیشتر از این مبلغ ارزش دارد، اما توانسته ایم 25 میلیون دلار به عنوان پاداش جمع آوری کنیم.

کد مطلب 1699026

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