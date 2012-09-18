برگزاری جشنواره بازیهای سنتی و بومی شرق مازندران در نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا بحرگرد در گفتگویی اظهار داشت: ورزش های بومی محلی چولنگ، کمربند بازی، طناب کشی، دو با کیسه، پرتاب با دارت همراه با پخت غذاهای محلی با حضور شهرستانهای ساری، میاندرود، بهشهر، گلوگاه و نکا برگزار خواهد شد.



وی بابیان اینکه احیای ورزش های بومی محلی و سنتی و استعدادیابی برای حضور در مسابقات قهرمانی یکی از مهمترین اهداف این هیئت ورزشی در مازندران است؛ افزود: کشتی لوچو یکی از ورزش های بومی و محلی بوده که نگاه ویژه ای را می طلبد.



بحرگرد، کم توجهی مسئولان به این ورزش محلی را یکی از عوامل کمرنگ شدن برگزاری کشتی لوچو بیان کرد و گفت: کشتی لوچو بیش از هزارو 600 سال در مازندران قدمت دارد.

پایان جشنواره قرآنی امام هادی در فریدونکنار

جشنواره قرآنی یادواره امام هادی(ع) در شهرستان فریدونکنار به کار خود پایان داد.رئیس اداره فرهنگی کمیته امدادامام خمینی (ره) استان ودبیر جشنواره قرآنی امام هادی(ع) در مراسم اختتامیه این مسابقات در فریدونکنار اظهار داشت: جشنواره قرآنی یادواره امام هادی(ع) ویژه کانون‌های دائم کمیته امداد امام خمینی(ره) دراردوگاه شهید رجایی شهرستان فریدونکنار برگزار شده است.



حسین زاده افزود: این جشنواره به میزبانی مازندران بوده و نمایندگانی ازاستان‌های گیلان، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، تهران، البرز و اصفهان نیز درآن حضور داشتند.



به گفته دبیر جشنواره قرآنی امام هادی(ع)، در رشته حفظ در مقطع ابتدایی شیرین تاجیک از گیلان، زهرا نجفی از اصفهان و شکیبا علیخانی از مازندران اول تا سوم شدند.

برگزاری کلاس آموزش خانواده در بهشهر



مدیر کمیته امداد بهشهر گفت: کلاس آموزش خانواده برای دختران در آستانه ازدواج کمیته امداد بهشهر برگزار شد.بشیر عالیشاه اظهار داشت: کلاس آموزش جوانان در آستانه ازدواج دختران تحت حمایت شهرستان بهشهر برگزار شد.



وی با اشاره به اینکه این دوره از کلاس‌ ها با حضور مربیانی از مرکز بهداشت ومشاور برگزار شد، تصریح کرد: این کلاس‌ ها برای 30 نفر از مددجویان در اردوگاه سپاه بهشهرواقع در عباس‌آباد برگزار شد.



عالیشاه در ادامه با اعلام اینکه 100 نفر از دانش‌ آموزان عضو کانون جوانان پیرو ولایت بهشهر در قالب اردوی یک روزه به امام زاده شیخ نور روستای پچت اعزام شدند، ابراز داشت: در این اردو مراسم‌ هایی از قبیل برگزاری دعای توسل واجرای سرود توسط گروه سرود دختران انجام شد.