60 فروشگاه پوشاک در شرق مازندران جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام گزارش از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای بهشهر، نکا و گلوگاه مبنی بر عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و گرانفروشی از سوی 60 فروشگاه عرضه کننده پوشاک در این شهرستان، پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر قانونی پرونده های فوق به تعزیرات حکومتی بهشهر ارسال شد.

روسای شعب تعزیرات حکومتی بهشهر با بررسی گزارش بازرسان و احضار متصدیان فروشگاهها و اخذ آخرین دفاعیات و احراز تخلف منتسبه این متخلفان صنفی را به جزای نقدی در حق دولت محکوم کردند.

تعزیر شالیکوبی های متخلف در بابلسر



با حکم تعزیرات حکومتی بابلسر متصدیان شالیکوبی مجازات نقدی شدند. در پی اعلام گزارش از اداره صنعت، معدن و تجارت بهنمیر، مبنی بر عدم صدور فاکتور از سوی پنج واحد شالیکوبی در این شهرستان، پرونده هایی در این رابطه در تعزیرات حکومتی بابلسر مطرح شد.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی پرونده های فوق به تعزیرات حکومتی بابلسر ارسال شد.

رئیس تعزیرات حکومتی بابلسر با عنایت به شواهد و قرائن موجود در پرونده ها و اخذ دفاعیات متصدیان این واحد ها و محرز و مسلم دانستن تخلف انتسابی این متخلفین را به جزای نقدی محکوم کرد.

احضار متصدیان متخلف واحدهای صنفی در بابل



با حکم تعزیرات حکومتی بابل 34 متصدی واحد صنفی تعزیر شدند. در پی اعلام گزارش از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بابل مبنی بر تخلف عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت و گرانفروشی از سوی 34 واحد صنفی در این شهرستان، پرونده هایی در این خصوص تشکیل شد.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی و دادرسی پرونده های فوق الاشاره به شعب تعزیرات حکومتی بابل ارسال شد.

رئیس تعزیرات حکومتی بابل با بررسی گزارش بازرسان و احضار متصدیان این واحدها (6 واحد ابزار یراق، 4 واحد عکاسی، 11 واحد کیف و کفش، 5 واحد تزئینات اتومبیل، 4 واحد تعویض روغن و 4 واحد موبایل فروشی) و اخذ دفاعیات آنها و احراز تخلف منتسبه این متهمان را به جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

احضار عرضه کنندگان کیف و کفش در تنکابن



در پی دریافت گزارش از اداره صنعت ، معدن و تجار ت شهرستان تنکابن، مبنی بر گرانفروشی و عدم درج قمیت از سوی 6 واحد عرضه کننده کیف و کفش در این شهرستان، پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد.

پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی پرونده های فوق جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی تنکابن ارسال شد.

رئیس تعزیرات حکومتی تنکابن پس از بررسی گزارش بازرسین امر و احضار متخلفان صنفی و اخذ آخرین دفاعیات آنها و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و احراز تخلف منتسبه این متخلفان را به جزای نقدی محکوم کرد.

متصدیان متخلف در سوادکوه گرفتار قانون شدند



در پی اعلام گزارش از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سواد کوه مبنی بر عدم درج قیمت و گرانفروشی از سوی چهار واحد کارگاه بلوک زنی در این شهرستان ، پرونده هایی در این خصوص تشکیل شد.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی و دادرسی پرونده های فوق الاشاره به تعزیرات حکومتی سواد کوه ارجاع شد.

رئیس تعزیرات حکومتی سواد کوه با بررسی گزارش بازرسان و احضار متصدیان این واحدها و اخذ آخرین دفاعیات آنها و مداقه درجمیع اوراق و محتویات پرونده و احراز تخلف منتسبه تمامی این متخلفان را به جزای نقدی محکوم کرد.