ورزشکاران متواضع و فروتن هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس فاتح امروز سه شنبه در آئین تجلیل از دانش آموزان نمونه و اختتامیه مدرسه فوتسال فرزندان کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این مطلب افزود: موفقیت دانش آموزان آینده ساز ایران اسلامی نشانه ای از تعلیم و تربیت توامان و یادآور شور و شوق و همچنین کوشش بی وقفه و مداوم آن هاست .

وی با بیان این که دانش آموزان امروز آینده سازان فردا هستند افزود: برگزاری چنین مراسمی موجب ایجاد شور و نشاط و تقویت روحی دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید می شود.



فاتح در ادامه به نقش ورزش در سلامتی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: افرادی که ورزش می کنند در مقایسه با دیگران از نظر اخلاقی دارای گذشت و نظم پذیری بیشتری بوده و افرادی متواضع و فروتن هستند.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: هر جامعه ای که به ورزش به عنوان یک امر زیربنایی نگاه کند و در این زمینه سرمایه گذاری داشته باشد به موفقیت های بیشتری در آینده می رسد چرا که انسان های سالمی را پرورش داده است.



در پایان این مراسم از دانش آموزان نمونه و بازیکنان مدرسه فوتسال با اهداء جوایزی تجلیل شد.