جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز قبل از ظهر سه شنبه با حضور مدیران کل استان و عیسی فرهادی استاندار البرز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.



در این شورا جنبه های مختلف طالقان از لحاظ گردشگری، اعتبارات تملک و دارایی و همچنین ایجاد شهرک دارویی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عیسی فرهادی استاندار البرز و معاونان وی از جمله اسکندر صیدایی معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز و احمد افضلی معاون عمرانی استاندار در جلسه حضور و سخنرانی کردند.



محمدرضا پوینده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز و همچنین ضیائی فر مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز گزارشی از مشکلات و برنامه های خود در این جلسه ارائه دادند.



احمدی مدیر کل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان البرز و عبدالله بخاری نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام راحل و مدیر شهرک صنعتی دارویی استان البرز در خصوص چگونگی ایجاد شهرک و مشکلات آن در جلسه گزارشی ارائه دادند.



صورت جلسه مصوبه ها از سوی مسئول دبیرخانه شورا به خبرنگاران برای اطلاع رسانی ارائه نشد.

