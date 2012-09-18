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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز برگزار شد

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز با حضور مدیران کل استان و عیسی فرهادی استاندار البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز قبل از ظهر سه شنبه با حضور مدیران کل استان و عیسی فرهادی استاندار البرز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.

در این شورا جنبه های مختلف طالقان از لحاظ گردشگری، اعتبارات تملک و دارایی و همچنین ایجاد شهرک دارویی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عیسی فرهادی استاندار البرز و معاونان وی از جمله اسکندر صیدایی معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز و احمد افضلی معاون عمرانی استاندار در جلسه حضور و سخنرانی کردند.

محمدرضا پوینده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز و همچنین ضیائی فر مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز گزارشی از مشکلات و برنامه های خود در این جلسه ارائه دادند.

احمدی مدیر کل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان البرز و عبدالله بخاری نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام راحل و مدیر شهرک صنعتی دارویی استان البرز در خصوص چگونگی ایجاد شهرک و مشکلات آن در جلسه گزارشی ارائه دادند.

صورت جلسه مصوبه ها از سوی مسئول دبیرخانه شورا به خبرنگاران برای اطلاع رسانی ارائه نشد.
 

کد مطلب 1699057

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