تشکیل کنسرسیوم کشمش در قزوین موجب تقویت صادرات می شود

علیرضا کشاورز در حاشیه برگزاری اولین جشنواره ملی انگور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در دنیای رقابتی امروز باید بتوانیم با استفاده از روش های علمی محصولاتی بازارپسند به مشتری ارائه کنیم که در این میان کیفیت بالا و قیمت مناسب از عوامل مهم موفقیت در این زمینه است.

وی افزود: در زمینه محصولات کشاورزی مانند انگور و کشمش رقبای بزرگ و جدی در جهان داریم لذا اگر بخواهیم از قافله صادرات جهانی عقب نمانیم باید متوقف نشده و با علم روز حرکت کنیم.

این فعال اقتصادی یادآورشد: خوشبختانه کشور ایران و بویژه استان قزوین در تولید انگور و کشمش حرف اول را در جهان می زند و داشتن جایگاه سوم در صادرات این محصول بیانگر آن است که می توانیم از ظرفیتهای موجود بیشترین استفاده را ببریم.

کشاورز قاسمی بیان کرد: تا حد ممکن باید بتوانیم قیمت تمام شده محصول را کاهش دهیم و اجازه ندهیم تا رقبای ما محصولات ایرانی را با برندهای خود به بازار عرضه کنند که در این میان تشکیل کنسرسیوم کشمش با حضور صادرکنندگان و تولیدکنندگان توانمند این محصول می تواند ما را در بازارهای جهانی مطرح کند.

وی یادآورشد:‌ در یکی دوسال اخیر با اعزام هیئت های تجاری و بازرگانی از استان قزوین به کشورهای هدف صادراتی زمینه

معرفی توانمندی و قابلیتهای کشاورزی استان بیش از پیش فراهم شده اما به دلیل هزینه های سنگین اعزام به خارج باید بتوانیم با تشکیل کنسرسیوم های تخصصی در کشمش و انگور با توان بیشتری در بازارهای هدف حاضر شویم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: اگر بخواهیم در برابر رقبای خارجی موفق باشیم باید از نظر بنیه مالی نیز قوی باشیم و تشکیلات تجاری و بازرگانی خود را نیز بزرگتر کنیم لذا با کنار هم قرار گرفتن تولیدکنندگان و صادرکندگان کوچک می توانیم در کنار رقبای خارجی بهتر حرکت کنیم.

وی بیان کرد: موضوع EMC و تشکیل کمپانی های بزرگ از دغدغه های جدی ماست و تلاش می کنیم با تقویت اتاق بازرگانی و حضور موثر تجار و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به اهداف بلند مدت خود دست یابیم.

کشاورز قاسمی تصریح کرد: تشکیل کنسرسیوم کشمش در سفر هیئت تجاری استان قزوین به روسیه با پیشنهاد سفیر ایران در مسکو مطرح شد که با استقبال بازرگانان قزوینی روبرو شد که باید با سرعت روند اجرایی آن را پیگیری و عملیاتی کنیم.

این مسئول یادآورشد: اساسنامه انجمن کشمش در حال شکل گیری است و کسانی می توانند در رای گیری شرکت کنند که عضو اتاق بازرگانی باشند که امیدواریم با حضور پرشور تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازرگانان این بخش با برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت گسترده افراد واجد شرایط و اعتماد به بخش خصوصی برای حرکتی قدرتمند در این مسیر گام برداریم.