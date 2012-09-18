حجت‌الاسلام سید عباس رفیعی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام مبلغ به مناطق مختلف شهری و روستایی بخش خلجستان در دهه کرامت خبر داد و اظهار داشت: در این ایام روحانیون مستقر و اعزامی با سخنرانی در جمع مردم به تبیین روش و سیره ائمه اطهار(ع) می‌پردازند.



وی برگزاری مراسم جشن دهه کرامت در مساجد شهری و روستایی را از دیگر برنامه‌های این اداره ذکر کرد و افزود: در این ایام گلزار شهدا و مساجد بخش توسط گروه‌های مردمی و با حمایت اداره تبلیغات اسلامی دستجرد عطرافشانی می‌شود.



حجت‌الاسلام رفیعی‌پور دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت دهه کرامت ویژه عموم مردم، برگزاری مسابقه حفظ 10 روایت از حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) و اجرای مسابقه قرآن بخوان جایزه بگیر را از دیگر برنامه‌های این اداره برشمرد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد به برگزاری مراسم جشن بازگشایی مدارس اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی انجام شده، قرار است دانش آموزان و اولیای آنها به صورت دسته جمعی در نماز جمعه شهر دستجرد شرکت کنند.



وی ادامه داد: در نماز جمعه نیز به دانش آموزانی که نام آنها «معصومه» و «رضا» باشد هدایایی تقدیم می‌شود.

