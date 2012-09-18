نشست پنجم یزدشناسی با موضوع "ایثار و مقاومت در فرهنگ یزد" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملک ثابت در جلسه مسئولان مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به بیان اهداف و دستاوردهای سلسله نشست های یزدشناسی پرداخت و اظهار داشت: برپایی نشست های یزدشناسی در انتقال گنجینه عظیم تاریخ و فرهنگ کهن یزد مفید خواهد بود.

وی افزود: در صدد هستیم با همکاری دیگر سازمان ها و ادارات استان یزد، سلسله نشست های یزدشناسی را با رویکرد تخصص محور برگزار کنیم و در هر نشست یکی از ابعاد و ویژگی های خاص استان را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس مرکز اسناد ملی استان یزد با اشاره به موضوع نشست آینده یزدشناسی افزود: از آنجا که هفته دفاع مقدس را در پیش داریم، قرار است در نشست پنجم یزدشناسی به موضوع "ایثار و مقاومت در فرهنگ یزد" پرداخته شود که به طور قطع نیاز به توجه و همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در برپایی مطلوب و اثرگذار این نشست، احساس می شود.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه اسناد ادارات یزد در هشت سال دفاع مقدس در حاشیه این مراسم خبر داد و افزود: اسناد بیشماری از دفاع مقدس در اختیار است که در این نشست گزیده آنها برای بازدید عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری چنین همایش هایی، انتقال دستاوردهای گذشتگان به نسل امروز را از جمله ویژگی های بارز این جلسات عنوان کرد و خواستار استمرار و تداوم آن شد.

سرهنگ پاسدار سید هدایت بنی فاطمه، از آمادگی کامل اداره کل حفظ آثار در برگزاری این نشست خبر داد و گفت: اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با توجه به رسالت خود در مسیر زنده نگه داشتن یاد و خاطرات دفاع مقدس و ایثار و فداکاری مردمان یزد، از تمامی توان خود در برگزاری مطلوب این نشست استفاده خواهد کرد.

وی عنوان کرد: باید فرهنگ جهاد و شهادت و دفاع مقدس بتواند به عنوان یک مبنای ارزشی در جامعه تاثیرگذار باشد.

بنی فاطمه ابراز امیدواری کرد: این نشست بتواند خاطرات، اطلاعات و فرهنگ غنی دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کند.

در این جلسه مقرر شد با همکاری و تعامل متقابل، در نشست پنجم یزدشناسی به موضوع "ایثار و مقاومت در فرهنگ یزد با تاکید بر دوران هشت ساله دفاع مقدس" پرداخته شود.