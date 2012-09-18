6 بنای تاریخی در کرمان مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین تجلی با اشاره به" طرح خانه های تاریخی" گفت: مرمت مشارکتی خانه های تاریخی کرمان در سال 91 پیشرفت خوبی داشته است.
تجلی اظهار داشت: شش خانه و بنای تاریخی کرمان در این طرح تعریف شده است که خانه امینیان و صالحی، حمام میرزا و تیمچه پرویز رفسنجان و خانه های کاظمی و اعظمی از آن جمله هستند.
وی افزود: بیشتر این بناها در دوره قاجاریه ساخته شده اند و دارای ارزش تاریخی زیادی هستند و در راستای مرمت این خانه ها بیشترین بودجه این طرح به تیمچه پرویز اختصاص داده شده است.
این مسئول تصریح کرد: هدف میراث فرهنگی کرمان در این طرح، حمایت از مالکان خصوصی در راستای حفظ معماری اصیل ایرانی است و اولویت مرمت این بناهای تاریخی منوط به درخواست مالک و ارزش بالای آنها است.
وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به این اقدامات مرمتی و مشارکت میراث فرهنگی استان کرمان در طرح مذکور، تعداد مرمت بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی در سال آینده افزایش یابد.
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