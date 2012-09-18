  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

تجلی:

6 بنای تاریخی در کرمان مرمت شد

6 بنای تاریخی در کرمان مرمت شد

کرمان - خبرگزاری مهر: قائم مقام میراث فرهنگی استان کرمان از مرمت شش بنای تاریخی به صورت مشارکتی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین تجلی با اشاره به" طرح خانه‌ های تاریخی" گفت: مرمت مشارکتی خانه‌ های تاریخی کرمان در سال 91 پیشرفت خوبی داشته است.

تجلی اظهار داشت: شش خانه ‌و بنای تاریخی کرمان در این طرح تعریف شده است که خانه امینیان و صالحی، حمام میرزا و تیمچه پرویز رفسنجان و خانه‌ های کاظمی و اعظمی از آن جمله هستند.

وی افزود: بیشتر این بناها در دوره قاجاریه ساخته شده ‌اند و دارای ارزش تاریخی زیادی هستند و در راستای مرمت این خانه‌ ها بیشترین بودجه این طرح به تیمچه پرویز اختصاص داده شده است.

این مسئول تصریح کرد: هدف میراث فرهنگی کرمان در این طرح، حمایت از مالکان خصوصی در راستای حفظ معماری اصیل ایرانی است و اولویت مرمت این بناهای تاریخی منوط به درخواست مالک و ارزش بالای آنها است.

وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به این اقدامات مرمتی و مشارکت میراث فرهنگی استان کرمان در طرح مذکور، تعداد مرمت ‌بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی در سال آینده افزایش یابد.
 

کد مطلب 1699071

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها