  1. جامعه
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

گرکانی خبر داد؛

آمادگی دیوان عالی برای رسیدگی ویژه به پرونده فساد مالی

آمادگی دیوان عالی برای رسیدگی ویژه به پرونده فساد مالی

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان برای رسیدگی به پرونده ویژه فساد مالی در کمترین زمان آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،نشست هیات عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشوربه ریاست آیت الله محسنی گرکانی برگزار شد .در این نشست که با حضور دادستان کل و قضات عالی رتبه دیوان برگزار شد رئیس دیوان عالی بیان داشت : واژه حق در نزد همه جهانیان مقدس است و تردیدی نیست که ادیان آسمانی نیز براساس حق و حقیقت استوار است . همه نحله ها ، مسلک ها و آئین ها و مذاهب مختلف و احزاب و قومیت ها در جهان ، همه و همه در طول تاریخ خود را طرفدار حق معرفی کنند و حمایت از حق می کنند و چون آیین خود را حق می دانند ، از آن دفاع می کنند و در راه آن درمیدان جهاد و فداکاری می نمایند

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که در مصداق حق و شناخت فرهنگ سالم اجتماعی دچار اشتباه فاحش می شوند . صرف نظر از مذاهب توحیدی ، دیگر مکاتب ، با تضاد آشکاری که در اعتقادات با یکدیگر دارند ، همگی خود را برحق می دانند و با توجه به اینکه وجود یک حق بیشتر میسر نیست ، لذا بقیه مذاهب، مکاتب بعد از حق در گمراهی آشکار قرار دارند.

 محسنی گرکانی ادامه داد: راه رسیدن به حق در دستگاه قضایی بوسیله قضات پاکدامن و مجرب و خوش سابقه است . راه رسیدن به حق در دستگاه اجرایی کشور ، اجرای عدالت بصورت فرا جناحی است.برطرف کردن نیازمندی های جامعه و رفاه و امنیت همه جانبه و قدرت اجتماعی زمانی محقق می شود که معاش و معیشت مردم تامین شود و جلوی درآمدهای نامشروع سودجویان و رباخواران گرفته شود .

 وی درپایان بر سه نکته مهم تاکید کرد و گفت:حرمت شکنی و اهانت به ساحت نورانی پیامبر اعظم اسلام عواقب سوء و فراموش نشدنی برای استکبار جهانی دارد . آمریکا به بهانه واهی آزادی بیان نمی تواند ازفیلم اهانت آمیز و موهن به پیامبر گرامی اسلام حمایت کند. آمریکا اگر دموکراسی را قبول دارد ، به اعتقادات یک و نیم میلیارد مسلمان اهانت نکند . دستگاه قضایی عموماً، دیوان عالی کشور خصوصاً اقدام وقیحانه اهانت به ساحت نورانی پیامبر اسلام (ص) را محکوم می نماید و مجازات عاملین این اهانت را برای حفظ حریم مقدس قرآن و رسول گرامی اسلام ضروری می داند .

رئیس دیوان عالی کشور افزود:با صدور حکم محکومان پرونده فساد مالی بزرگ ، در صورتی که پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع گردد ، این مرجع عالی قضایی آمادگی دارد در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده را دقیقاً مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد .

به گفته گرکانی عملیاتی کردن حجاب برتر در دبیرستانها از راه تعلیم و آموزش حجاب و آثار نیک آن و بیان آثار شوم و زیان بار بدحجابی به وسیله معلمین و مدیران صالح و حق گرا و دلسوزان نظام در دستور کار مسئولین ذیربط قرارگیرد تا حجاب و عفاف برتر دختران جوان به فرهنگ عمومی و اعتقادی تبدیل شود .
 

کد مطلب 1699078

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