بزرگداشت چهارصدمین سالگرد روابط ایران و هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، کاظم غریب آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه سخنرانی کرد و در ادامه برخی از ایران دوستان هلندی به بیان خاطرات خود پرداختند.
موسیقی سنتی ایران از دیگر برنامه های مراسم سالگرد برقراری روابط ایران و هلند بود.
به مناسبت چهارصدمین سالگرد روابط ایران و هلند، مراسمی توسط سفارت کشورمان در هلند با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از دوستداران ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، کاظم غریب آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه سخنرانی کرد و در ادامه برخی از ایران دوستان هلندی به بیان خاطرات خود پرداختند.
موسیقی سنتی ایران از دیگر برنامه های مراسم سالگرد برقراری روابط ایران و هلند بود.
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