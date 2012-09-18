بزرگداشت چهارصدمین سالگرد روابط ایران و هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، کاظم غریب آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه سخنرانی کرد و در ادامه برخی از ایران دوستان هلندی به بیان خاطرات خود پرداختند.

موسیقی سنتی ایران از دیگر برنامه های مراسم سالگرد برقراری روابط ایران و هلند بود.



