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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

تمرین تیم فوتبال الاهلی در ورزشگاه فولادشهراصفهان

تمرین تیم فوتبال الاهلی در ورزشگاه فولادشهراصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکنان تیم فوتبال الاهلی عربستان امشب بعد از ورود به ایران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال الاهلی امشب و پیش از دیدار با تیم سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان تمرین می‌کنند و آخرین جلسه تمرینی خود را در این ورزشگاه برگزار می‌کنند.

قرار است الاهلی کاروان عصر امروز هتل کوثر را به مقصد ورزشگاه فولادشهر ترک کرده و با اتوبوس مخصوص عازم این ورزشگاه شود.

تمرین تیم فوتبال الاهلی از ساعت 20:30 امروز و همزمان با بازی فردا شب این تیم مقابل سپاهان برگزار خواهد شد.

طبق مقررات AFC پوشش خبری ۱۵ دقیقه نخست این تمرین برای خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های گروهی امکان پذیر است.

سپاهان از ساعت ۲۰:۳۰ روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف الاهلی عربستان می‌رود.

برنامه‌های ویژه مبارزه با گرسنگی

طبق اعلام مسئولان سپاهان کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان SAO برنامه‌های ویژه‌ای برای مبارزه با گرسنگی پیش از دیدار تیم‌های سپاهان و الاهلی برگزار خواهند کرد.

قرار است در این برنامه احمد جمشیدیان، به عنوان نماینده بازیکنان تیم سپاهان و نماینده بازیکنان الاهلی در کنفرانس خبری شرکت کرده و پیرامون مبارزه با گرسنگی و فقر در جهان سخن گویند.

همچنین بنرهای ویژه این برنامه قرار است در سرتاسر ورزشگاه فولادشهر اصفهان نصب شود.
 

کد مطلب 1699084

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