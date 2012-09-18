تمرین تیم فوتبال الاهلی در ورزشگاه فولادشهراصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال الاهلی امشب و پیش از دیدار با تیم سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان تمرین می‌کنند و آخرین جلسه تمرینی خود را در این ورزشگاه برگزار می‌کنند.

قرار است الاهلی کاروان عصر امروز هتل کوثر را به مقصد ورزشگاه فولادشهر ترک کرده و با اتوبوس مخصوص عازم این ورزشگاه شود.

تمرین تیم فوتبال الاهلی از ساعت 20:30 امروز و همزمان با بازی فردا شب این تیم مقابل سپاهان برگزار خواهد شد.

طبق مقررات AFC پوشش خبری ۱۵ دقیقه نخست این تمرین برای خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های گروهی امکان پذیر است.

سپاهان از ساعت ۲۰:۳۰ روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف الاهلی عربستان می‌رود.

برنامه‌های ویژه مبارزه با گرسنگی

طبق اعلام مسئولان سپاهان کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان SAO برنامه‌های ویژه‌ای برای مبارزه با گرسنگی پیش از دیدار تیم‌های سپاهان و الاهلی برگزار خواهند کرد.

قرار است در این برنامه احمد جمشیدیان، به عنوان نماینده بازیکنان تیم سپاهان و نماینده بازیکنان الاهلی در کنفرانس خبری شرکت کرده و پیرامون مبارزه با گرسنگی و فقر در جهان سخن گویند.

همچنین بنرهای ویژه این برنامه قرار است در سرتاسر ورزشگاه فولادشهر اصفهان نصب شود.

