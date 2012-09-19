بازی فوتبالیست ها باعبارت های مقدس

مجله مهر: یکشنبه شب، مسابقه سرد و کسل کننده پرسپولیس با نفت تهران ، یک سوژه داغ داشت و آن هم پیراهن بازیکنان پرسپولیس بود.

درست درروزهایی که سراسر دنیا تحت تاثیر ماجرای توهین سخیف و بی شرمانه به پیامبر اسلام(ص) در یک فیلم سینمایی بود، بازیکنان پرسپولیس پیراهنی پوشیدند که برای محکوم کردن این توهین و واکنش به این حرکت، عبارت «محمد(ص) رسول الله» روی آن چاپ شده بود. موضوعی که یکی دوبار گذشته نیز روی پیراهن تیم های دیگر تکرار شده بود و همان موقع هم به دلیل امکان زمین خوردن بازیکنان و نیز کثیف شدن لباس و یا درگیری بین بازیکنان و احتمال توهین به شان مقدسات و ائمه اطهار(ع)، با واکنش هایی مواجه شده و تقبیح شده بود.

خط هایی که معنی دار شدند

ماجرای اصلی و جنجالی تر پیراهن پرسپولیسی ها اما به سرشانه های این پیراهن ها مربوط می شد.شرکت «آل اشپورت» که تولیدکننده لباس های ورزشی باشگاه پرسپولیس هم هست، این بار تغییری جزئی اما جنجالی در پیراهن های این باشگاه داده بود. نغییری که مشکوک و ناشی از کج سلیقگی طراحان این پیراهن بود.

روی سرشانه های پیراهن باشگاه پرسپولیس در طراحی امسال، 6 خط سیاه رنگ طراحی شده بود. خط هایی که به گفته محافل غیر رسمی، اشاره ای زیرکانه هم به ماجرای بازی معروف «6برصفر» در مقابل استقلال داشت. این 6 خط به صورت کاملا مقطع و مستقل، تا هفته هفتم روی پیراهن های پرسپولیس بود.

مسابقه پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر- 9 شهریور 91

اما وقتی یکشنبه شب بازیکنان پرسپولیس با پیراهن های جدیدشان به زمین بازی آمدند، به راحتی می شد تغییر عجیب این خط ها را متوجه شد. خط های روی سرشانه پیراهن پرسپولیس، این بارنه 6 تا، که تبدیل به 7 خط شده بودند.مقطع نبودند و تایپوگرافی عبارت «لااله‌الالله» را می شد از کنارهم قرارگرفتن این خط ها تشخیص داد. اتفاقی که کمی مشکوک به نظر می رسد.

مسابقه پرسپولیس و نفت تهران در هفته هشتم لیگ برتر- 26 شهریور

از شلوارهای چینی تا پیراهن های فوتبالی

3 سال پیش درست در همین روزها بود که ماجرای شلوارهای موهن چینی به بحث داغ رسانه ها تبدیل شد. شلوارهایی که روی جیب های پشتی آن، می شد به وضوح عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» را دید. این شلوارها با قیمتی پایین و در فروشگاههای نقاط مختلف تهران آزادانه به فروش می رسید و وقتی عکس های نقش روی جیب این شلوار منتشر شد، واکنش مسئولان را در پی داشت و به جمع آوری این شلوارها انجامید.

حالا ماجرای درج عبارات مقدس روی لباس ها خبرساز شده. این باربا لباس های ورزشکاران وآن هم درست در روزهایی که اهانت به مقدسات مسلمانان به خبرسازترین موضوع این روزها تبدیل شده است. باید منتظر ماند و دید که نقش های روی لباس پرسپولیس با چه واکنشی روبه رو خواهد شد؟ آیا مسئولان و مدیران باشگاه پرسپولیس هم واکنشی به این کج سلیقگی نشان خواهند داد؟