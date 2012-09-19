استکبار جهانی با تقدس‌ زدایی از جامعه بشری مادی ‌گرایی را ترویج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم الله محمدپور در نشست تبیین برنامه های هفته دفاع مقدس افزود: استکبار با اساعه ادب به ساحت پیامبر (ص) در حقیقیت تمام اصول اخلاقی و انسانی را زیر‌سئوال برد به طوری که دبیرکل سازمان ملل نیز اذعان کرد این فیلم اهانت ‌آمیز است.

وی بیان کرد: جسارت به ساحت مقدس پیامبر (ص) همواره در دستور کار دشمنان اسلام به خصوص نظام سلطه قرار داشته است.

محمد پور با بیان اینکه مسلمانان در مقابل توهین به پیامبر اکرم(ص) سکوت نمی کنند، افزود: موج محکومیت آمریکا و اسرائیل به دلیل بصیرتی است که در جهان به واسطه بیداری اسلامی بروز یافته است.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اظهار داشت: مسیری که جامعه اسلامی طی می کند باب میل مستکبران نیست و آنان خوب می دانند که در موضع ضعف و رو به نابودی هستند.

محمدپور افزود: نظام مستکبر آمریکا و رژیم صهیونیستی منفورترین نظام ها در میان مسلمانان جهان هستند و آمریکا ستیزی و صهیونیزم ستیزی از شاخصه های بیداری اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس عنوان کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی رشادت ها و از جان گذشتگی انسانهایی است که برای حفظ سرزمین اسلامی از جان و مال خود گذشتند.

محمد پور بر برگزاری هرچه بهتر برنامه ‌های هفته دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: باید به مردم به عنوان حماسه آفرینان اصلی دفاع مقدس نقش بیشتری در تدوین آیین‌ های بزرگداشت این هفته داد.

وی افزود: باید تجربه‌ های سال ‌های جنگ را به دست آیندگان و جوانان امروز کشورمان بسپاریم تا در لوح تاریخ ایران ثبت و ضبط شود.