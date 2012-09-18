  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

حسین پور:

ابلاغ دیرهنگام اعتبارات موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی می‌شود

ابلاغ دیرهنگام اعتبارات موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی می‌شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ابراز نگرانی از ابلاغ دیرهنگام اعتبارات گفت: وقتی اعتبارات دیر ابلاغ می‌شود، فرصت برای ایجاد اشتغال نیز از دست می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امان الله حسین پور از عملیاتی شدن 673 طرح اشتغال برای نیازمندان این استان، درسال جاری خبر داد و گفت: برای اجرایی شدن این طرح‌ها، اعتباری بالغ بر 295 میلیارد و 266 میلیون ریال هزینه شده است.

حسین پور اعتبارات پیش بینی شده جهت راه اندازی سایر طرح‌های اشتغال این نهاد، در سال جاری را بیش از 260 میلیارد و 629 میلیون ریال اعلام کرد.

حسین پور با بیان اینکه 20 درصد منابع بانکی در بخش قرض‌الحسنه به کمیته امداد به منظور ایجاد اشتغال تعلق می‌گیرد اظهارداشت: مصوبه شورای عالی اشتغال و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از منابع تامین اعتبار در زمینه اشتغال است که متاسفانه هنوز از سوی بانک مرکزی به استان‌ها ابلاغ نشده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در سال جاری ماموریت ایجاد 5 هزار و 125 فرصت شغلی را در قالب مشاغل خرد بر عهده دارد، افزود: سقف وام پرداختی برای ایجاد مشاغل 10 میلیون تومان است که منابع مالی برای ایجاد این تعداد شغل مشخص و اعتبار آن تخصیص داده شده است.

حسین پور تصریح کرد: ابلاغ دیرهنگام اعتبارات فرصت‌های ایجاد اشتغال را از بین می‌برد.

کد مطلب 1699096

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها