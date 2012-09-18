به گزارش خبرگزاری مهر، امان الله حسین پور از عملیاتی شدن 673 طرح اشتغال برای نیازمندان این استان، درسال جاری خبر داد و گفت: برای اجرایی شدن این طرح‌ها، اعتباری بالغ بر 295 میلیارد و 266 میلیون ریال هزینه شده است.

حسین پور اعتبارات پیش بینی شده جهت راه اندازی سایر طرح‌های اشتغال این نهاد، در سال جاری را بیش از 260 میلیارد و 629 میلیون ریال اعلام کرد.

حسین پور با بیان اینکه 20 درصد منابع بانکی در بخش قرض‌الحسنه به کمیته امداد به منظور ایجاد اشتغال تعلق می‌گیرد اظهارداشت: مصوبه شورای عالی اشتغال و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از منابع تامین اعتبار در زمینه اشتغال است که متاسفانه هنوز از سوی بانک مرکزی به استان‌ها ابلاغ نشده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در سال جاری ماموریت ایجاد 5 هزار و 125 فرصت شغلی را در قالب مشاغل خرد بر عهده دارد، افزود: سقف وام پرداختی برای ایجاد مشاغل 10 میلیون تومان است که منابع مالی برای ایجاد این تعداد شغل مشخص و اعتبار آن تخصیص داده شده است.

حسین پور تصریح کرد: ابلاغ دیرهنگام اعتبارات فرصت‌های ایجاد اشتغال را از بین می‌برد.