انتخاب مدیرعامل جدید در این شرایط مناسب نیست/ از تغییر خودم اطلاعی ندارم!

علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز بی‌اطلاعی از انتخاب خلیل صالحی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه صنعت نفت آبادان تصریح کرد: هیچ هماهنگی و صحبتی با من در این خصوص نشده است و از چیزی خبر ندارم. بهتر است از رئیس پالایشگاه درباره این موضوع سئوال کنید.

وی در پاسخ به این سئوال که "مگر می‌شود اعضای هیات مدیره در جریان این تغییر و تحولات نباشند؟"، گفت: چند ماه پیش خودم می‌خواستم از مدیریت باشگاه کنار بروم که با استعفایم موافقت نشد ولی الان زمان مناسبی برای تغییر نیست. به نظرم زمان انتخاب مدیرعامل جدید خوب نیست و ممکن است وضعیت تیم را بدتر کند.

حکمت در ادامه با بیان اینکه خلیل صالحی را نمی‌شناسد یادآور شد: به هر حال برای هر کسی که به جای من می‌آید آرزوی موفقیت می‌کنم.