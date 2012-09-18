  1. ورزش
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

حکمت در گفتگو با مهر:

انتخاب مدیرعامل جدید در این شرایط مناسب نیست/ از تغییر خودم اطلاعی ندارم!

انتخاب مدیرعامل جدید در این شرایط مناسب نیست/ از تغییر خودم اطلاعی ندارم!

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان با بیان اینکه از برکناری‌اش بی خبر است، گفت: به نظرم انتخاب مدیرعامل جدید در این زمان برای تیم مناسب نیست.

علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز بی‌اطلاعی از انتخاب خلیل صالحی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه صنعت نفت آبادان تصریح کرد: هیچ هماهنگی و صحبتی با من در این خصوص نشده است و از چیزی خبر ندارم. بهتر است از رئیس پالایشگاه درباره این موضوع سئوال کنید.

وی در پاسخ به این سئوال که "مگر می‌شود اعضای هیات مدیره در جریان این تغییر و تحولات نباشند؟"، گفت: چند ماه پیش خودم می‌خواستم از مدیریت باشگاه کنار بروم که با استعفایم موافقت نشد ولی الان زمان مناسبی برای تغییر نیست. به نظرم زمان انتخاب مدیرعامل جدید خوب نیست و ممکن است وضعیت تیم را بدتر کند.

حکمت در ادامه با بیان اینکه خلیل صالحی را نمی‌شناسد یادآور شد: به هر حال برای هر کسی که به جای من می‌آید آرزوی موفقیت می‌کنم.

کد مطلب 1699109

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