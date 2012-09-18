انتخاب مدیرعامل جدید در این شرایط مناسب نیست/ از تغییر خودم اطلاعی ندارم!

علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز بیاطلاعی از انتخاب خلیل صالحی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه صنعت نفت آبادان تصریح کرد: هیچ هماهنگی و صحبتی با من در این خصوص نشده است و از چیزی خبر ندارم. بهتر است از رئیس پالایشگاه درباره این موضوع سئوال کنید.
وی در پاسخ به این سئوال که "مگر میشود اعضای هیات مدیره در جریان این تغییر و تحولات نباشند؟"، گفت: چند ماه پیش خودم میخواستم از مدیریت باشگاه کنار بروم که با استعفایم موافقت نشد ولی الان زمان مناسبی برای تغییر نیست. به نظرم زمان انتخاب مدیرعامل جدید خوب نیست و ممکن است وضعیت تیم را بدتر کند.
حکمت در ادامه با بیان اینکه خلیل صالحی را نمیشناسد یادآور شد: به هر حال برای هر کسی که به جای من میآید آرزوی موفقیت میکنم.
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