به گزارش خبرنگار مهر، کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از تکرار اتفاقات دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و السد قطر در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا که منجر به حذف تیم سپاهان شد، در خصوص محرومیت بازیکنان و کادر فنی این تیم از AFC استعلام گرفت.

در دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و السد قطر از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا، دو اخطاره بودن رحمان احمدی دروازه بان تیم سپاهان و ناآگاهی مسئولان باشگاه از این موضوع، باعث تغییر نتیجه برد یک بر صفر تیم سپاهان با شکست سه بر صفر این تیم طبق رای کمیته انضباطی AFC شد.

برهمین اساس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص محرومان احتمالی تیم سپاهان در آستانه بازی با تیم الاهلی عربستان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، استعلام گرفت تا شاهد تکرار اتفاقات تلخ فصل گذشته نباشیم.

محمدرضا کسرایی ضمن تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در استعلامی که کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در خصوص محرومان احتمالی تیم سپاهان در آستانه بازی با تیم الاهلی عربستان گرفت مشخص شد که هیچ یک از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم سپاهان محروم نیستند، بنابراین دیگر شاهد اتفاقات تلخ گذشته نخواهیم بود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاهلی عربستان از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20:30 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.