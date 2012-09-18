  1. سیاست
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

در قاهره/

صالحی با همتای مصری خود دیدار و گفت و گو کرد

صالحی با همتای مصری خود دیدار و گفت و گو کرد

علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با محمد کامل عمرو همتای مصری خود در قاهره دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی که در مصر بسر می برد، شب گذشته در نشست قاهره درباره بحران سوریه شرکت کرد و امروز سه شنبه در ادامه سفر خود با همتای مصری خود دیدارکرد.

صالحی و عمرو در دیدار خود که در محل وزارت خارجه مصر برگزار شد درباره روابط دوجانبه، مسایل منطقه ای و بین المللی بحث و گفت و گو کردند.

وزیرخارجه کشورمان بیش از این دیدار از مسجد راس الحسین بازدید و به مقام شامخ سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ادای احترام کرد.
 

کد مطلب 1699120

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