به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره و سخنگوی خانه سینما صبح امروز با حضور تعدادی از اهالی رسانه در ارتباط با نامه وزیر ارشاد در خصوص تعطیلی دایم خانه سینما توضیحاتی ارایه کرد.
توحیدی در ابتدای این جلسه با اشاره به نامه وزیر ارشاد گفت: انتشار این نامه بسیار تعجب برانگیز بود چون نامه فوق با مهر محرمانه در تاریخ 1/6/91 به دست خانه سینما رسید و در تاریخ 24/5/91 این نامه صادر شده بود. وی افزود: این نامه مهر محرمانه دارد به همین دلیل ما مجاز به افشای محتویات آن نبودیم اما روابط عمومی ارشاد مفاد نامه را روز گذشته در مطبوعات اعلام کرد. این سوال پس از انتشار نامه به وجود میآید که چرا نامهای که مهر محرمانه دارد باید افشا و چطور باید یک ماه بعد از ابلاغ در مطبوعات منتشر شود؟
توحیدی ادامه داد: گویا مرجع انتشار نامه از تفاهمنامهای که ما طی دیدار با رئیس جمهوری داشتیم بیاطلاع است و طبیعتاً بر همین اساس نامه را منتشر کردند. وی تاکید کرد: ما در پاسخ به این کار در قالب لایحه اعتراضی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد و اعتراض قانونی خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنیم.
رئیس هیات مدیره خانه سینما در ادامه افزود: همان طور که میدانید درباره حکم اول ما همین برخورد قانونی را ادامه دادیم که منجر به نقض آن شد و حکم دوم مبنیبر تعطیلی خانه سینما است که این موضوع را هم پیگیری میکنیم. باید به این موضوع توجه کنیم که واژه تعطیلی با انحلال تفاوت دارد. لایحه اعتراضی نوشته شده و به زودی به دیوان عدالت اداری ارائه میشود.
وی عنوان کرد: تصور ما این است که طی دیداری که با رئیس جمهوری داشتیم و براساس آن تفاهمات این اعتراض منتفی شود و تفاهمات این راه را کوتاهتر کند. ما بر همین اساس پیش میرویم. مرجع صادرکننده نامه پس از یک ماه روز گذشته مفاد آن را منتشر کرده و اگر فرض را بر این بگیریم که آنها از این دیدار ما با رئیس جمهوری بیخبر بودند پس اشکالی وارد نیست.
درباره جلسه اعضا خانه سینما با رئیس جمهوری
توحیدی در ارتباط با چگونگی برگزاری جلسه هیات مدیره خانه سینما با رئیس جمهوری گفت: پیش از این که ما درخواستی در این ارتباط داشته باشیم از طرف دفتر رئیس جمهوری درباره این دیدار ابراز تمایل شد. پس از آنکه ما این تماس را به صورت تلفنی دریافت کردیم نامهای در همین ارتباط نوشتیم و پس از آن دیدار انجام شد.
وی با اشاره به تفاهمات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد: حس ما این است که آقای احمدینژاد در ارتباط با رفع مشکل خانه سینما بسیار جدی هستند و به این تفاهمات عمل خواهند کرد.
توحیدی در ارتباط با فعالیتهای فعلی خانه سینما گفت: اصناف همه مشغول کار هستند همان طور که میدانید فصل برگزاری مجامع عمومی است و تعدادی از آنها برگزار شده است در مواردی که احساس کنیم جامعه اصناف سینمایی باید ابراز حضور داشته باشند اقدامات لازم را انجام میدهید مانند کمک به زلزله زدگان و یا بیانیهای که در محکومیت فیلم توهینآمیز اخیر منتشر شد.
وی تاکید کرد: هیات مدیره خانه سینما در چارچوب قانون فقط در مواردی دست به فعالیت میزند که لازم و ضروری باشد مانند رفع مشکل خانه سینما و بازگشایی آن، همچنین دیدار با رئیس جمهوری. از طرف دیگر کمیته هماهنگی اصناف کارهای مربوط به صنوف را که نیازمند فعالیتهای ستادی باشد مانند بیمه تکمیلی، کمک اهدایی رئیس جمهور را انجام میدهد.
با تحریم فیلمها مخالفیم اما حوزه را درک میکنیم
رئیس هیات مدیره خانه سینما درباره موضع اخیر حوزه هنری در ارتباط با برخی فیلمها گفت: خانه سینما در قالب تشکلهای صنفی، در قالب شورایعالی تهیه کنندگان و در قالب مذاکرات مدیرعامل با حوزه هنری در حد توان خود کوشش کردهاست. ما از موضع حوزه هنری نسبت به برخی فیلمها خشنود نیستیم و معتقدیم به سینمای ایران آسیب میرساند. امیدواریم حوزه نیز تجدید نظر کند .
وی ادامه داد: تصور میکنیم بهتر است مشکلات در فضای تفاهم بیشتر حل شود. البته این مشکلات به سوء مدیریت مسئولان سینمایی برمیگردد. امیدوارم مدیران سینمایی با تدبیر و خرد شرایط را بهبود ببخشند. مجموعه این مذاکرات در قالب تشکل صنفی با حوزه هنری باعث شد بخشی از مشکلات حل شود اما حوزه هنری در مواضع خود محکم ایستاده است. اگر خانه سینما فعالیت خود را هم اکنون مانند گذشته ادامه میداد قطعاً با دست بازتر در این موارد حضور پیدا میکرد تا فضا تلطیف شود و آسیب جدی به سینا وارد نشود.
توحیدی درباره برخی مواضع مدیران که معتقدند خانه سینما به حوزه هنری منتقل شده است تاکید کرد: در طول دو سال و اندی که از مناقشه با ارشاد میگذرد شاهد ادعاهای زیادی بودیم و به خیلی موارد متهم شدیم. خانه سینما سودی از تحریم بخشی از فیلمها نمیبرد. اساساً با این دیدگاه تحریم بخشی از فیلمها موافق نیستیم اما احساسات حوزه هنری را نیز درک میکنیم زیرا آن را ناشی از سوءتعبیرهایی میدانیم که در سیاست گذاری مدیران در بخش تولید و اکران به چشم میخورد.
وی افزود: در این چند سال اخیر نیروهایی در حوزه کارگردانی و تهیهکنندگی به سینما ورود پیدا کردهاند که سابقه و کارنامه مشخصی ندارند و از طرف دیگر سپر دن اهرام پروانه ساخت به دست تشکیلاتی که نیات آن روشن است باعث چنین اتفاقاتی شدهاست زیرا نظارت معقولی به پروانه ساخت نیست. این امر باعث شده در حوزه تولید اتفاقاتی بیافتد که نتیجه آن سیاستهای فعلی حوزه هنری است. حوزه هنری نیز چارهای جز این نداشته است. این شرایط زمینههایی را برای بروی تولیداتی فراهم کرده که استانداردهای لازم را ندارند و با موازین رسمی و اخلاقی کشور انطباق ندارند.
اصناف خانه سینما قانونی هستند
رئیس هیات مدیره خانه سینما درباره قانونی شدن اصناف گفت: اصناف خانه سینما قانونی هستند و شخصیت حقوقی فقط با حکم دادگاه صالحه و تصویب مجمع عمومی منحل میشود. اینکه می گویند اصناف باید قانونی شوند من از این صنوف خانه سینما صنفی را سراغ ندارم که این پروسه را طی کرده باشد. 25 صنف نامهای را امضا کردند و گفتند ما چنین مسایی را به رسمیت نمیشناسیم ما برای حسین زندباف احترام قائل هستیم و او را به عنوان خود حسین زندباف میشناسیم.
وی در پایان تاکید کرد: در جلسهای که با رئیس جمهوری داشتیم فقط درباره موضوع خانه سینما صحبت شد که به زودی مجموع تفاهمات این جلسه اعلام میشود.
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