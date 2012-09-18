30 واحد تعاونی جدید در زابل و هیرمند تاسیس شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کول زاده اظهار داشت: با راه اندازی این تعداد تعاونی زمینه اشتغال 250 نفر در این شهرستان ها فراهم شده است.

وی گفت: در حال حاضر 689 تعانی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در این شهرستان ها فعال است.

وی افزود: در این تعداد تعاونی 81 هزار و 825 نفر عضو هستند که زمینه اشتغال هشت هزار نفر فراهم شده است.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل بیان داشت: برای اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی تاکنون هزار و 829 نفر در این اداره ثبت نام کرده اند که از این تعداد 915 نفر در قالب تعاونی و انفرادی ساماندهی شده اند.

وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های اشتغالزایی در این شهرستان ها را 60 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح ها در قالب پرداخت تسهیلات به اعضای تعاونی ها تصویب شده است.