عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس در صنعت نفت رئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکثر اعضای سابق کمیسیون انرژی مجلس هشتم، صنعت نفت را برای ادامه فعالیت کاری خود انتخاب کرده‌اند به طوری‌که در چند هفته اخیر چندین عضو سابق کمیسیون انرژی به‌‌عنوان مشاور معاونان وزیر نفت منصوب شده‌اند.

با به پایان رسیدن عمر مجلس هشتم در نهایت از مجموع 22 نماینده عضو کمیسیون انرژی تنها هفت نماینده موفق به کسب رای اعتماد مردم برای حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند.

در ادامه فعالیت نمایندگان سابق کمیسیون انرژی مجلس هشتم شورای اسلامی، امروز سیدعلی ادیانی‌راد نماینده سابق مردم مردم قائم شهر و سواد کوه در خانه ملت به عنوان رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منصوب شد.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور حکمی سید علی ادیانی را به عنوان رئیس امور حقوقی این شرکت منصوب کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در این حکم همچنین از تلاش های سید محمود فقهی در دوره تصدی این سمت تشکر کرده است.

سیدعلی ادیانی عضو کمیسیون انرژی نماینده مردم قائم شهر و سواد کوه در مجلس هشتم شورای اسلامی بود که برای حضور در مجلس نهم حذف شد.

وی پیشتر با حکم علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان مشاور منصوب شده است.



حسن شعبانپور نماینده سابق مردم مرودشت و ارسنجان در مجلس هشتم به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، عبدالله کعبی نماینده سابق مردم آبادان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم به عنوان مشاور معاون امور پارلمانی و حقوقی وزیر نفت در امور مجلس منصوب شده بود.



همچنین اسدالله قره‌خانی عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز و احمد مهدوی نائب رئیس سابق کمیسیون صنعت به عنوان رئیس انجمن صتفی کارفرمایی پتروشیمی منصوب شده بود.