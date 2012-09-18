استعدادیابی و نیازسنجی در ایجاد مشاغل خانگی مددجویان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی در نشست با مدیران ستادی، مدیران و رؤسای کمیته امداد شهرستانهای استان افزود: لازم است برای تسریع در ایجاد مشاغل خانگی نسبت به معرفی سریعتر متقاضیان به بانکها و ارائه تسهیلات تلاش کرد.

وی بیان کرد: امسال جشن عاطفه ها در روزهای پنجم مهرماه در مدارس، ششم مهرماه در پایگاههای کمیته امداد و هفتم مهرماه در مصلاهای نمازجمعه برگزار می شود.

وی با اشاره به لزوم هرچه بهتر برگزار کردن این جشن برای کمک به دانش آموزان نیازمند، عنوان کرد: برگزاری هرچه باشکوه تر این جشن متناسب با آیین نامه ها، همکاری و همراهی همه همکاران را می طلبد.

فرهادی افزود: کمکهای مردمی که در این جشن از مردم خیر استان جمع آوری می شود، گام مهمی برای کمک به فرزندان محروم این استان است.

وی همچنین بیان داشت: امدادگران سرمایه های کمیته امداد هستند و هم اندیشی آنها برای تبادل تجربه و ارائه راهکاهای مناسب بسیار مفید است.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: با وحدت و هم اندیشی همه کارکنان این نهاد در استان می توان ایده ها را به بهترین نحو پرورش داد و فرصت های خوبی را برای بهبود روند اجرایی کارها به وجود آورد.

هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار است

قائم مقام کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: هفته دفاع مقدس در تقویم ما یکی از ارزشمندترین هفته ها و بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان جلال فرد در جلسه اعضای شورای بسیج پایگاه شهید خیراندیش کمیته امداد افزود: این هفته یادآور رشادت ها و دلاوری های رزمندگان و بسیجیان در دوران هشت سال دفاع مقدس است و در این روزها که دشمن برای نابودی فرهنگ و ارزشهای ایران اسلامی گام برداشته با زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس می توان در برابر دشمنان ایستادگی کرد.

وی بیان داشت: برای گرامیداشت این هفته باید با تعامل و همکاری آنچنان که شایسته است برنامه های این هفته را برگزار کرد.

جلال فرد برگزاری مسابقات فرهنگی، خاطره نویسی و تجلیل از کارکنان بسیجی و غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدای گمنام را از جمله برنامه های گرامیداشت این هفته عنوان کرد.