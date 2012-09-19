دفتر تئاتر عروسکی همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان تئاتر عروسکی از جمله هنرمندان فعال عرصه تئاتر ایران هستند که طی سال‌های گذشته در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی با آثاری قابل قبول توجه منتقدان و صاحب نظران عرصه تئاتر را به خود جلب کنند. هنرمندان تئاتر عروسکی با وجود خلاقیت و توانایی‌هایی که دارند طی سال‌های گذشته در روند تولید تئاتر با مشکل مواجه شده‌اند.



مشکلات ایجاد شده برای این گروه از خانواده تئاتر بیشتر به نبود امکانات و بستر مناسب برای تولید و اجرای آثار مربوط می‌شود. گروه‌های تئاتر عروسکی به جز برگزاری دو سالانه جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک، فضا و بستر دیگری برای تولید و اجرای آثار خود ندارند و تنها دو یا سه گروه می‌توانند در طول یک سال آثار خود را در قالب اجرای عمومی به صحنه ببرند.



پیش از این در اداره‌کل هنرهای نمایشی دفتر یا کانونی به پیشنهاد هنرمندان تئاتر عروسکی شکل گرفت تا برنامه ریزی دقیق و مناسبی برای اجرای نمایش‌های عروسکی و همچنین تعامل با اداره‌کل هنرهای نمایشی جهت اجرای عمومی این آثار داشته باشد.



با وجود اینکه فضا و مکانی مشخص برای اجرای عمومی نمایش‌های عروسکی وجود ندارد و گروه‌های تئاتر عروسکی نیز به راحتی نمی‌توانند نمایش‌های خود را در مجموعه تئاتر شهر یا تماشاخانه ایرانشهر یا سالن‌های دیگر نمایشی اجرای عمومی کنند، اما فعالیت دفتر تئاتر عروسکی به نوعی برای هنرمندان این عرصه دلگرم کننده بود.



با این حال از اوایل مردادماه سال جاری فریبا رئیسی که ریاست دفتر تئاتر عروسکی اداره‌کل هنرهای نمایشی را برعهده داشت از سمت خود استعفا داد. این استعفا باعث شد تا فعالیت دفتر تئاتر عروسکی متوقف شود و در حال حاضر نیز دو ماه است که این روند ادامه دارد.

مشخص نیست تئاتر عروسکی چگونه مدیریت می‌شود!



علی پاکدست از هنرمندان باسابقه تئاتر عروسکی ایران درباره وضعیت حال حاضر تئاتر عروسکی و روند تولید و اجرای آثار این عرصه به خبرنگار مهر گفت: هنوز مشخص نیست مدیریت تئاتر عروسکی چگونه انجام می‌شود. قبلا دفتر تئاتر عروسکی وجود داشت و فعالیت می‌کرد اما در حال حاضر و بعد از استعفای فریبا رئیسی دیگر فعالیتی وجود ندارد.



وی یادآور شد: جشنواره تئاتر عروسکی مقطعی است و در طول جشنواره نمایش‌هایی به صحنه می‌روند و قول‌هایی مبنی‌بر اجرای عمومی به آن‌ها داده می‌شود. تئاتر نیز مانند کشاورزی نیازمند کاشت، داشت و برداشت است. باید ببینیم در طول سال چقدر کاشت داریم و نحوه نگهداری و برداشت چگونه است. ما در طول سال چه برنامه‌ریزی مناسبی برای تئاتر عروسکی داریم که در دل جشنواره قول‌هایی به گروه‌های نمایشی داده می‌شود؟



این هنرمند عضو گروه تئاتر عروسکی "آران" با اشاره به صحبت‌های دبیر جشنواره تئاتر عروسکی و مدیرکل هنرهای نمایشی مبنی‌بر اختصاص مرکز یا خانه‌ای دائمی به هنرمندان تئاتر عروسکی گفت: اگر قرار بود حمایتی از هنرمندان تئاتر عروسکی باشد از همان دفتر کوچکی که برای تئاتر عروسکی بود حمایت می‌شد و اگر قرار به بسط و گسترش بود با حمایت از همان امکان موجود، این شرایط فراهم می‌شد.