افتتاح 6 ایستگاه آتش نشانی در پایتخت/ مهمترین علل وقوع حوادث در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا خوش زاد با اشاره به برنامه های آتش نشانی تهران در روز آتش نشان گفت: مهم ترین برنامه های امسال افتتاح 6 ایستگاه جدید آتش نشانی است که در این ایام با حضور مسئولین شهرداری افتتاح می شود.

وی افزود: بر اساس مطالعات علمی و استاندارد جهانی ، شهر تهران با توجه به شرائط فعلی آن باید دارای 120 ایستگاه آتش نشانی باشد که توسعه ایستگاه ها برای رسیدن به مرز استاندارد همواره در دستور کار دکتر قالیباف شهردار تهران است.

خوشزاد ادامه داد: در حال حاضر تهران 95 ایستگاه فعال دارد که با افتتاح ایستگاه های جدید رقم ایستگاه های آتش نشانی پایتخت به 101 ایستگاه خواهد رسید البته تجهیزات این ایستگاه ها نیزفراهم شده و بزودی این ایستگاه ها فعالیت خود را برای امدادرسانی به شهروندان شروع خواهند کرد.

وی به راه اندازی دو مجموعه ورزشی مجهز در روز آتش نشان اشاره کرد و گفت: آمادگی آتش نشان امری حیاتی است چون نیروهای عملیاتی باید با انجام ورزش ، هم توان خود را بالاببرند و هم شرائط و آمادگی خود را حفظ کنند تا بهترین خدمات امدادی را ارائه دهند.

مدیر عامل آتش نشانی افزود: البته هرساله تست های ورزشی برای نیروهای آتش نشانی به طور مرتب در ایستگاه ها ، مراکز ورزشی و آموزشی این سازمان و با حضور تمام آتش نشانان برگزار می شود تا آمادگی جسمانی آنها کاملا منطبق بر استاندارد ها مورد لزوم باشد.

وی درمورد اینکه شهر تهران از نظر تعداد ایستگاه های آتش نشانی چه زمانی به استاندارد جهانی دست می یابد، اظهار داشت: سعی می کنیم تا پایان سال 91 رقم ایستگاه ها را به 110 ایستگاه و شاید 112 ایستگاه برسانیم و بقیه ایستگاه ها یعنی تا 120 ایستگاه هم تا سال 92 آماده و افتتاح خواهد شد.

خوش زاد بر اهمیت توسعه ناوگان آتش نشانی نیز تاکید کرد و افزود: به لحاظ حجم بالای آتش سوزی در سطح شهر تهران لازم است زمان رسیدن نیروها به محل حوادث کاهش یابد به این خاطر در تلاش هستیم تعداد 140 دستگاه موتور سیکلت به ناوگان خودروئی آتش نشانی نیزاضافه شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در ادامه به ویژگی شغل آتش نشانی اشاره کرد و گفت: یک آتش نشان باید عاشق کار خود بوده و با دل و جان کار کند چرا که همواره با جان و مال مردم سرو کار دارد.

وی با اعلام این که آتش نشانی تهران تاکنون 37 شهید و 140 جانباز تقدیم کرده است ، خاطر نشان کرد: شغل آتش نشانی شغل عاشقی است به همین خاطر است که آتش نشان در زمانی که همه از صحنه های آتش سوزی و حوادث می گریزند به سوی خطررفته و تلاش می کند که بتواند جان و مال مردم را از مخمصه نجات دهد.

مدیرعامل آتش نشانی روحیه قوی و مناسب برای یک آتش نشان را بسیار مهم دا نست و متذکر شد: آتش نشانان باید صبور باشند چرا که در مواقع آتش سوزی و حادثه مردم از آنها انتظارات زیادی دارند و متاسفانه گاهی نیز شهروندان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از کار آتش نشانی ممکن است به نیروهای عملیاتی توهین کنند که البته بالابودن روحیه آتش نشانان در این مواقع نقش اساسی داشته و علیرغم وجود شرایط سخت بتوانند به کار خود ادامه دهند.

وی افزود: آتش نشانان بدون هیچ چشم داشتی و با درک و شناخت حساسیت شغل خود همواره نهایت تلاش خود را برای امدادرسانی به مردم بکار می برند علی رغم اینکه ممکن است سطح آسایش و رفاه آنها پائین تر از سایر نهادهاو سازمانها باشد که البته درتلاش هستیم تا گام های اساسی در این جهت برداشته شود.

خوشزاد متناسب بودن توسعه ایستگاه ها با گسترش شهر تهران را لازم و ضروری دانست و ادامه داد: اعتقاد ما این است که زمان سفر نیروها به محل آتش سوزی و حادثه قطعا باید زیر استاندارد سایر کشورها باشد به این خاطر باید همزمان با افزایش ایستگاه ها ، نیروی مناسب و خوب هم جذب شود که البته باتوجه به حرکت به سوی جوان گرائی در آتش نشانی ، این کار را که ازمهم ترین تدابیر دکتر قالیباف شهردار تهران است در یک پروسه 5 – 6 ساله درحال پیگیری هستیم.

وی در خصوص جذب نیروی جدید اظهار داشت: امسال 330 نفر جذب آتش نشانی تهران می شود که 250 نفر از آنها حداقل با مدرک دیپلم به استخدام سازمان در می آیند.

خوشزاد خاطرنشان کرد: در سال جاری 6800 نفر برای استخدام در آتش نشانی ثبت نام کردند که هم اکنون در حال گذراندن تست ورزشی هستند. 2 هزار نفر ازاین افراد که حائز شرایط لازم هستند برای آزمون علمی که در تاریخ 14 مهرماه امسال برگزار می شود گزینش می شوند و در نهایت 250 نفر واجد شرایط به استخدام آتش نشانی در آمده و در ایستگاه ها به عنوان آتش نشان مشغول به خدمت می شوند.

وی تصریح کرد: پیش بینی شده است که در دو سال آینده استخدام آتش نشان از طریق مرکز آموزش علمی کاربردی آتش نشانی تهران صورت گیرد وفقط افراد بعداز گذراندن دوره های آموزشی این مرکز جذب این سازمان می شوند.

دکتر خوشزاد در مورد مشکلات ناشی از مزاحمت های تلفنی برای آتش نشانی گفت: سامانه 125 یک سامانه فوریتی است و این امکان فراهم شده که مردم در صورت مواجه شدن با آتش سوزی و حادثه بتوانند در کمترین زمان با این سامانه تماس بگیرند تا نیروهای آتش نشانی در کمترین زمان ممکن به یاری آنها بشتابند.

وی اضافه کرد: به طور میانگین روزانه 5 هزار تماس با این سامانه برقرار می شود که از این تعداد تنها 180 تا 200 مورد آن عملیاتی می شود وبخش قابل توجه آن مزاحمت تلفنی به دلایل مختلف است.

خوشزاد تاکید کرد: این وضعیت باعث می شود که اپراتور به طور مداوم درگیر شود و خط تماس حادثه دیدگان با این سامانه دچار مشکل شود به همین دلیل از شهروندان تقاضا دارم فقط در صورت نیاز به کمک آتش نشانی با سامانه 125 تماس بگیرند و به هیچ وجه خطوط این سامانه را اشغال نکنند چون شاید ممکن است بستگان خود آنها در مکانی دیگر نیازمند امدادرسانی باشند که با این وضعیت نتوانند درخواست کمک کنند.

مدیرعامل آتش نشانی تهران بیشترین اتفاقات شهر تهران را آتش سوزی ضایعات ، فضاهای سبزو سطل های زباله اعلام کرد و تصریح کرد: افزون بر40 درصد آتش سوزی ها درسطل های زباله و فضاهای سبز رخ می دهد و مهم ترین عامل آن بی احتیاطی و سهل انگاری است که غالبا افراد با انداختن ته سیگار روشن در این مکان ها باعث آن می شوند.

وی افزود: هرچند این آتش سوزی ها همراه با خسارت زیاد نیست ولی همین گونه حوادث و اتش سوزی ها موجب می شود که خودروهای سنگین آتش نشانی درگیر آن شده وهزینه سنگینی به سازمان تحمیل شود البته برای پیشگیری از این صدمات اخیرا تعدادی موتورسیکلت آتش نشانی خریداری شده که پس از تجهیز آن در ایستگاه ها مستقر می شوند تا در صورت بروز این گونه حوادث بلافاصله برای امدادرسانی و خاموش کردن این آتش سوزی ها اعزام شوند.

خوشزاد حوادث آسانسور را نیز از بالاترین حوادث پایتخت دانست و گفت: نداشتن استاندارد لازم در آسانسورها و نیز سوار شدن بیش از ظرفیت ، سبب بروز این نوع حوادث شده و بخش زیادی از تماس های مردم را با این سازمان شامل می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که به طور کلی چه استاندارد هایی برای پیشگیری از آتش سوزی ها و حوادث وجود دارد اظهار داشت: اخذ گواهی تائیدیه سازمان آتش نشانی برای ایمنی ساختمان ها الزامی است که اگر دراین جهت سختگیری می شود فقط به خاطر ایمنی مردم است.

وی مجتمع های تجاری ، مسکونی و ترکیبی(تجاری و مسکونی) را ازبعد ایمنی بسیار حساس دانست و افزود: در طرح ایستگاه محوری که اخیرا آن را دنبال می کنیم تمامی ایستگاه ها موظف اند که در حوزه خود از این اماکن بازدید کنند تا بتوانند آتش سوزی را کنترل کنند بنابراین از شهروندان و مالکان درخواست می کنیم با آتش نشانان نهایت همکاری را به عمل آورند چرا که این کار به خاطر ایمنی خود آنها و مردم است.

خوش زاد یکی ازعوامل پیشگیرانه حوادث آسانسوررا استفاده شهروندان از تجهیزات استاندارد و ایمن برشمرد وتصریح کرد: چون دراین خصوص نظارتی وجود ندارد به همین خاطر مردم باید سعی کنند به منظور جلوگیری از این گونه حوادث حتما ازوسایل و قطعات استاندارد استفاده کنند وضمن کنترل کودکان ، نحوه استفاده صحیح ازآسانسوررا به آنها بیاموزند.

دکتر

وی هم چنین یادآور شد: درحال حاضر بیش از 10 هزارنفر در تهران عضو آتش نشان داوطلب هستند که بخش قابل توجهی از آنها خانم هستند.

خوشزاد با اعلام این که این سازمان استخدام آتش نشان زن ندارد، خاطر نشان کرد: سازمان آتش نشانی این آمادگی را دارد که خانم ها را درقالب آتش نشان داوطلب جذب کند به این خاطر آنها می توانند با مراجعه به نزدیک ترین ایستگاه به محل سکونت خود ثبت نام کنند که قطعا با گسترش این طرح، فرهنگ ایمنی هم در سطح جامعه توسعه پیدا می کند.

مدیرعامل آتش نشانی تهران درخاتمه از همه مردم خواست حتما یک خاموش کننده در منزل و اتومبیل خود داشته باشند تا در صورت روبرو شدن با آتش سوزی بتوانند اقدامات اولیه را برای جلوگیری از گسترش آتش انجام دهند.