به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت مجید سرسنگی رئیس تماشاخانه ایرانشهر، از چهارشنبه 29 شهریورماه، بلیت نمایش‌های ایتالیایی"لو" وa+b)3) با 50 درصد تخفیف دانشجویی به‌فروش می‌رسد. طبق برنامه‌ریزی مجموعه تماشاخانه ایرانشهر با حمایت مجید سرسنگی رئیس مجموعه و مدیرعامل خانه هنرمندان، به مناسبت بازگشایی مراکز آموزشی و دانشگاه‎ها، از چهارشنبه 29 شهریورماه، بلیت نمایش‌های "لو" و(a+b)3 برای دانشجویان کلیه رشته‌ها به ویژه دانشجویان رشته نمایش، با 50 درصد تخفیف به‌فروش می‌رسد.

دانشجویان می‌توانند از 10 صبح تا 4 بعدازظهر با شماره‌های 88814115، 88814125 و 88814126 بخش اطلاعات و رزرو مجموعه تماشاخانه ایرانشهر تماس گرفته و ثبت‌نام کنند.

اجرای فوق‌العاده نمایش "کلمه، سکوت، کلمه" در روزهای پایانی شهریورماه

نمایش "کلمه، سکوت، کلمه" روز پنج‌شنبه سی‌ام و جمعه سی‌ویکم شهریورماه، همچنین شنبه اول مهرماه اجرای ویژه دارد. این نمایش به کارگردانی مائده طهماسبی روزهای پنج‌شنبه و جمعه، سی‌ام و سی‌ویکم شهریورماه علاوه‌بر ساعت 20، ساعت 18:30 نیز روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی شنبه یکم مهرماه نیز ساعت 20 اجرا می‌شود. در این نمایش فرهاد آئیش، مریم سعادت، رامین ناصرنصیر، سینا رازانی، فرشته صدرعرفایی، سعید چنگیزیان، امیرحسین رستمی، شبنم فرشادجو، سهیل پیغمبری، مهسا طهماسبی و امیر صارمی به ایفای نقش می‌پردازند.



اجرای نمایش " نظمیه زنان" در تالار قشقایی تمدید شد



اجرای نمایش "نظمیه زنان" به کارگردانی اصغر خلیلی به دلیل استقبال قابل توجه تماشاگران در تالار قشقایی تمدید شد. این اثر نمایشی که از 5 شهریور اجرای خود را در تالارقشقایی آغاز کرده، به دلیل استقبال تماشاگران، درخواست گروه اجرایی و موافقت رییس تئاتر شهر تا 5 مهر میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

این نمایش هر شب به جز شنبه‌ها ساعت 19:30 با بازی کامران تفتی، نرگس محمدی، زری‌ اماد، بیژن افشار، مرضیه صدرایی، امیر کربلایی‌زاده ، نگین ابدالی، مهران مرادی، مجتبی واشیان، علی غیاثوند و میلاد حاجی‌زاده به صحنه خواهد رفت.



نمایش "روایت ناتمام یک فصل معلق" در کافه تریای تالاراصلی اجرا می‌شود

نمایش محیطی "روایت ناتمام یک فصل معلق" به نویسندگی، طراحی و کارگردانی هومن سیدی از پنجشنبه 30 شهریور ماه در کافه تریای تالار اصلی اجرای خود را آغاز می کند. در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده ساعت 17:30 در کافه تریای تالار اصلی اجرا می شود، باران کوثری، هومن سیدی، آزاده صمدی، هوتن شکیبا، نوید محمدزاده، امیرجدیدی، نفیسه میر شمس به عنوان بازیگر حضور دارند.

حبیب رضایی به‌عنوان مشاور کارگردان، گروه پالت به عنوان اعضای گروه موسیقی، ساقی عطایی و حسین ایرجی به عنوان اعضای گروه کارگردانی، نفیسه میرشمس به عنوان منشی صحنه، سعید کرمی و مرتضی اکبرنژاد به عنوان مدیران صحنه، نوشین جعفری به عنوان عکاس و روابط عمومی و علی تبریزی به عنوان طراح و سازنده تیزر در اجرای نمایش حضور دارند.

نمایش" روایت ناتمام یک فصل معلق" ساعت 17:30 در کافه تریای تالار اصلی میزبان تماشاگران تئاتر است .



مکان اجرای نمایش "مکافات" تغییر می‌کند



مکان اجرای نمایش"مکافات"به کارگردانی برکه فروتن از تاریخ 30 شهریور ماه تغییر می‌کند. این اثر نمایشی که از 15 شهریور ماه اجرای خود را در سالن انتظار تالار اصلی آغاز کرده از پنجشنبه 30 شهریور ماه ساعت 18:30 در کافه تریای تالار چهارسو میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود. نمایش مکافات تا 30 شهریور ماه ساعت 18 در سالن انتظار تالار اصلی طبق روال قبلی به اجرای خود ادامه خواهد داد.

نتایج بازخوانی بخش تئاتر خیابانی جشنواره صاحبدلان اعلام شد

هیات بازخوان بخش تئاتر خیابانی سومین جشنواره تئاتر صاحبدلان متشکل ازامریم معترف، مسلم قاسمی، افشین خورشید باختری 19 اثر را از میان بیش 100 ارسالی انتخاب کرد.

نمایش‌های "بیرق پوش" کاری از علی عظیمی از مازندران، "هیچ و پوچ" کاری از علی‌اصغر تقی‌پور از قم، "هویت" کاری از مرضیه شیری، "مجلس سوغاتی آوردن شمر" کاری از هادی نادری‌پور از یزد، "بدون مرز" کاری از مهدی صالحیار از مرند، "غار ثور" کاری از مهدی حبیبی از ملایر، "قربانی" کاری از نرگس خاک‌کار از ملایر، "کشتی نوح" کاری از شهاب راحله از تهران، "تولد" کاری از مهسا افتحی از تهران، "علی فرزند حسین" کاری از افشین قاسمی.

"و حالا اکنون" کاری از روح‌الله سنایی از ورامین، "آکواریوم" کاری از محسن میرزایی- امیر شفیعی از تهران، "معرکه در معرکه" کاری از مهدی ندایی- مجتبی حسن بیگی از قزوین، "اگه شمر یه ذره می‌فهمید" کاری از علی خوانساری از تهران، "آب مرا قصه کرد" کاری از اکبر قهرمانی از آمل، "نامزد نامزد دریافت شیطان" کاری از احمد صمیمی از تهران، "این چاقو دسته خودش را می‌برد" کاری از سعید خیرالهی از ایلام، "این کفتر خانه ندارد" کاری از سعید خیرالهی از ایلام، "رزم شمشیر" کاری از داود بهمن به صورت مشروط پذیرفته شده و کارگردان‌ها موظف هستند، اصلاحات هیأت بازخوان را در آثار خود لحاظ کنند.

همچنین این آثار از تاریخ 25 مهرماه به‌مدت 5 روز مورد بازبینی قرار می‌گیرند. سومین جشنواره سراسری تئاتر "صاحبدلان" از 15 مهرماه تا 15 اسفندماه به دبیری علی موذنی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

تمدید اجرای مونولوگ "دکلره"

به دلیل استقبال تماشاگران اجرای نمایش "دکلره" نوشته و کار مهدی کوشکی از اعضای گروه تئاتر "لیو" تا ۷ مهر ماه تمدید شد. در این نمایش لیلی رشیدی، آوا شریفی، مهدی کوشکی، صحرا فتحی بازی می‌کنند. محمدحسن معجونی، سرپرست این گروه، به عنوان طراح صحنه با مهدی کوشکی همکاری می‌کند. علاقمندان به دیدن این نمایش می‌توانند برای رزرو بلیت با شماره ۰۹۱۲۷۹۷۹۵۳۰ تماس بگیرند.

این نمایش هر شب به جز شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود. "دکلره" مونولوگی است در ژانر تئاتر مستند و یکی از نمایش‌های برگزیده فستیوال "مونولیو" در سال گذشته بوده‌است.