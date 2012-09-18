طرح توسعه اشتغال خانگی بانوان در کهگیلویه و بویراحمد اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا زاده باقری ظهر سه شنبه در نشست کمیته اقتصاد خانواده افزود: طرح توسعه اشتغال خانگی بر پایه هنر و صنایع دستی برای توسعه اشتغال و تولیدات محلی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح راهکارهای افزایش اشتغال خانگی و ترویج و فرهنگ سازی برای رو آوری و استقبال از طرح‌های گارگاهی ارائه شده، عنوان کرد: در این طرح تولید خانگی و بومی با ایجاد آموزش‌های لازم توسط فنی و حرفه‌ای و فراهم کردن شرایط برای کار توسط اداره کل تعاون، کارو امور اجتماعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت حمایت و همکاری دیگر دستگاه‌های مربوطه و تسهیلات از طریق بانکها انجام می شود.

زاده باقری افزود: طرح توسعه اشتغال خانگی با استفاده از پتانسل‌ها، توان دهیاری‌ها و تعاونی‌ها با همکاری ادارت مرتبط با اشتغال به صورت آزمایشی در دو روستای "پریکه‌دان" و "گنجه‌ای" به اجرا درمی آید و سپس با ارزیابی از خروجی آن در سطح گسترده تر و به مراتب در سطح استان تعمیم داده خواهد شد.

وی عنوان کرد: این طرح برای اولین بار در استان آغاز می شود و هدف آن توانمندسازی نقش زنان در اقتصاد خانواده، جلوگیری از هدر روی اوقات فراغت فرزندان خانواده و افزایش تولید و درآمد خانگی است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یادآور شد: تلاش بر این است تا در کنار تجارب و با کمک آموزش‌های لازم و پشتیانی دولت در ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی ویژه بانوان، تسریع به عمل آید.