بهره برداری از 21 پروژه زیربنایی معادن تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صدیقی فر با بیان این مطلب اظهار داشت: این پروژه ها شامل 19 پروژه راه سازی و 2 پروژه برق رسانی است که در مجموع 538 میلیارد و 673 میلیون ریال برای اجرای آنها پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: میزان پیشرفت این پروژه ها تا پایان مرداد، در بخش راه سازی 8/35 درصد و در بخش برق رسانی 8/47 درصد بوده است.



مجری طرح ایجاد زیربنای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی تصریح کرد: اکنون 31 پروژه راه سازی و 2 پروژه برق رسانی آماده اجراست که به محض تامین اعتبار، عملیات اجرای آنها آغاز می شود.



وی افزود: مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این 2 بخش، یک هزار و 286 میلیارد و 882 میلیون ریال است.

به گفته وی، این پروژه ها در تمام استان های کشور و اغلب در مناطق محروم و مناطقی که بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارد، اجرا می شود.

