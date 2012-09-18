دلایل تامل برانگیز مشارکت نکردن سعودی ها و حضور ترکیه در نشست قاهره

ارتش سوریه به حملات خود به گروههای مسلح و پاکسازی آنها از مناطق مختلف ادامه می دهد، اما حمایت غربی ها و برخی کشورها سبب شده است که این گروهها دوباره در منطقه ای دیگر ظاهر شوند.

اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حال رایزنی با طرفهای درگیر در بحران سوریه برای یافتن راهکاری سیاسی برای آن است.

در کنار طرحهای بین المللی یکی از طرحهای منطقه ای که برای حل بحران سوریه مطرح شد، طرح محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بود. وی خواستار تلاش بازیگران منطقه ای یعنی ایران، عربستان، مصر و ترکیه در این باره شد.

پس از آنکه یک هفته قبل نشست مقدماتی نشست چهارجانبه برگزار شد دیشب نیز وزیران خارجه مصر، ایران و ترکیه در قاهره گرد هم آمدند.

در نشست این کمیته در قاهره بر ادامه رایزنی در نشست آینده این کمیته در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید شد.

اما نکته قابل تامل در این نشست نبودن عبدالعزیز بن عبدالله معاون وزیر خارجه عربستان بود که در غیاب و بیماری سعود الفیصل هدایت دستگاه دیپلماتیک عربستان را بر عهده گرفته است.

بیماری سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی نمی تواند بهانه سعودی ها برای شرکت نکردن در این نشست باشد؛ زیرا معاون وی قبلا در اجلاس نم در تهران شرکت کرده بود.

پایگاه نهرین نت در این باره آورده است: رادیو اوستن که از نروژ پخش می شود علت این موضوع را در گزارشی تشریح کرده است.

در این گزارش ذکر شده است تحریم نشست قاهره از سوی عربستان به خط مشی این کشور درباره بی توجهی به راهکار مسالمت آمیز درباره حل بحران سوریه مربوط می شود.

رادیو اوستن گزارش داد: سعودی ها از انتقال پرونده سوریه از دست اتحادیه عرب که ریاض و دوحه بر آن مسلط هستند و افتادن پرونده در دست مصر ناخرسند هستند.

مصر به سبب سرسپردگی حسنی مبارک به سعودی ها همواره تحت نفوذ ریاض بود به ویژه که در دوره رژیم مبارک مصر در راستای منافع آمریکا و اسرائیل و دشمنی با فلسطینی ها گام بر می داشت.

رادیو اوستن بیان کرد: تاکید وزیران خارجه مصر، ایران و ترکیه بر راهکار مسالمت آمیز در واقع گامی مهم محسوب می شود که طرح آمریکایی ها برای سرنگونی نظام بشار اسد که عربستان و قطر با کلیه ابزار دیپلماتیک، رسانه ای و اطلاعاتی در پشت سر آن هستند را در حال احتضار قرار می دهد.

در این گزارش همچنین به دلایل مشارکت ترکیه نیز اشاره شده است.

رادیو اوستن بیان کرد: مشارکت ترکیه در این نشست در کنار مصر و ایران و تاکید سه وزیر کشور بر راهکار مسالمت آمیز در سوریه نیز به تمایل ترکیه برای دستیابی به یک راهکار سیاسی مربوط می شود.

در این گزارش آمده است: پس از اینکه دولت اردوغان خود را در باتلاق سوریه گرفتار دید و نیز سقوط بشار اسد را با توجه به تحولات میدانی سوریه و اوضاع جامعه جهانی و به ویژه مخالفتهای روسیه و چین با تلاشهای کشورهای غربی محال دید، به سوی راهکار سیاسی تمایل پیدا کرد.

رادیو اوستن بیان کرد: تغییر در موضع دولت اردوغان درباره صرف نظر کردن از سرنگون نظام بشار اسد و مشارکت در تلاشهای مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه به دو تحول عمده در داخل ترکیه مربوط می شود.

نخست عامل به تاثیرگذاری بحران سوریه بر اوضاع امنیتی و سیاسی ترکیه، بافت اجتماعی ، افزایش حملات پ ک ک و کشته شدن دهها ترک در سه ماه اخیر بر می گردد.

دومین عامل ظهور مشکلات طایفه ای در جامعه ترکیه و درگیری علویان و اهل تسنن بر می گردد. به ویژه که 25 میلیون علوی ترک هدف تحولات سوریه را کشتار علویان سوریه و انتقام گیری از نظام بشار اسد به سبب مسائل طایفه ای تلقی می کنند.

در این گزارش آمده است: ترکیه به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه، گروههای مسلح و ایجاد شکاف در مقامات رده بالای نظام سوریه دلخوش کرده بود که با گذشت حدود بیست ماه از شروع بحران سوریه امیدهای ترکیه به یاس مبدل شد.

در این مدت نظام سوریه اقلیتهای دینی را در کنار خود جمع کرد و ابتکار عمل را در دست گرفت از سویی اکثریت اهل تسنن نیز با مشاهده جنایات و کشتارهای گروههای وهابی سلفی در پایگاههای اینترنتی به این باور رسیدند که در صورت سرنگونی نظام بشار اسد طالبانی دیگر در سوریه شکل گیرد و زندگی عادی و ثبات و آرامش را از آنها بگیرد.