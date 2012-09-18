به گزارش خبرنگار مهر، در متن این یادداشت آمده است:
برگزاری برنامههایی همچون "هفتههنراستانها" فراهم کننده بستری است که جامعه شهری (بلاخص پایتختنشینان) میتوانند از طریق آن، شناخت بهتری از فرهنگهای بومی و اقوام ایرانی کسب کنند. قویا در طی سالهای اخیر شناخت افراد جامعه ایرانی (و ارکان آن یعنی فرهنگهای مختلف) نسبت بههم کموکمتر شدهاست.
این غفلت و بیعلاقگی نسبت بهشناخت فرهنگهای شفاهی تاریخ ما، در شهرهای بزرگ و ضوابط برآمده از آن بسیار بارزتر و مشهودتر است. چراکه مشغلههای روزمره شهرنشینان و دغدغه معیشتی آنها اجازه توجه به عادات فرهنگی و ارزشهای حاصل از آن را کم کرده تا جایی که این تلقیهای فرهنگی از زندگی شهروندان شهری رخت بربستهاست.
از اینرو برگزاری هفتههنراستانها بسیار بهجا بوده، تا با توصل بهاین برنامه بتوان از خالی شدن جای فرهنگهای اصیل در زندگی شهری، جلویگیری کرده و رایحه مطبوع فرهنگهای شفاهی را به کانون زندگی شهرنشینان سوق داد. مضاف براینکه این برنامه میتواند قابلیتهای اصیل و بدیع هنر اقوام را ارائه داده و برای زندگی بین برجهای غولپیکر شهر، مناسبتهای یک حیات سالم و اصیل را نوید بدهد.
بنابراین لزوم برپایی این برنامه در این امر توجیه میشود که ما بیش از پیش و بیش از گذشته نیاز داریم تا سنتهای خود را بشناسیم. وعلاوه براین، شناخت ما بخشی اعظمیش از طریق متعهد بودن به آداب و عادتهای اقوام فراهم میشود. شناخت این پیشینه به ما کمک خواهد کرد که آنچه را که به عنوان حافظهتاریخی ذکر میکنیم، صیانت کنیم. حفظ و حفاظت از این پیشینه تعهدی خواهد بود که ما در قبال آیندگان و فرزندان فردای ایران داریم. همانطور که گذشتگان وپدارن ما این تعهد را نسبت بهما داشتند.
طبیعتا بخشی از این پیشینه تاریخی، ریشه در فرهنگ اقوام ما دارد که این فرهنگ بسیار هم غنی است و اساسا این فرهنگهای خرد آنقدر غنا و عمق دارد که میشود گفت، برگزاری هفتههنراستانها به مدت یک هفته برای هر منطقه، زمان کافی نیست. هرچند که بسیار ارزنده است. ازاینرو ارگانی همچون معاونتامور هنری ارشاد که قدرت اجرایی دارد، باید بهصورت مداوم مشغول تبیین و تبلیغ این فرهنگهای منطقهای باشد. خوشبختانه در حال حاضر روند هفتههای هنری، نشان از این ممارست در اشاعه فرهنگ اقوام دارد.
به شرح ایضا هنوز که هنوز است، آداب، مناسک و آیینهایی در اقوام مناطق ایران موجود است که این آیینها بهشدت تاثیرگذار در زندگی امروز ما و در نسبت با کیفیت زندگی دوران ما است. این آیینها که با هویت ایرانی نیز عجین است میتواند منفذی باشد برای تنفس در زندگی که قلب نسبتهای آن را؛ امروزهروز ماشینیزم تعریف میکند و حکم قاطع زندگی شهروند تهرانی شدهاست.
همچنین که این آیینها، قابلیت این را دارد که دستمایه تولید آثار هنری از قبیل تئاتر، موسیقی و دیگر سبکهای هنری شود؛ هنر اقوام ما منبعی غنی، و سرشار از فرمها و مضمونهای بدیع است.
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