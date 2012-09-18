هفت دشت در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور گرانمایه در جلسه اختتامیه جشنواره ملی دانش‌آموزی دانای آب گفت: در خصوص سرانه آب تجدید شونده نیز باید یادآور شد که برای هر نفر در زنجان 1985 مترمکعب آب در سال است که در این زمینه شهرکرد و چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط اقلیمی که دارند، رتبه اول را در بحث سرانه آب تجدید شونده به خود اختصاص داده‎اند و استان زنجان نیز در جایگاه پانزدهم قرار دارد و این در حالی است که سرانه آب تجدید شونده از سال 1300 تا 1388 از 14 هزار مترمکعب به دو هزار مترمکعب برای هر نفر در سال رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مصرف آب گفت: تداوم وضعیت کنونی، دنیا را با بحران کم‌آبی مواجه خواهد کرد.

گرانمایه با بیان اینکه اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، جهان در سال 2050 با بحران کم‎آبی مواجه خواهد شد، افزود: منابع آبی در دنیا محدود است و نمی‎توان برای آن جایگزین پیدا کرد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‎‎ای زنجان ادامه داد: توجه ویژه به پارامترهای مرتبط با مقوله مصرف آب می‎تواند زمان رسیدن به بحران کم‌آبی را به تأخیر اندازد که در این خصوص می‎توان به وضعیت آب‌های شیرین در کره زمین به ویژه مناطق قطبی که68.7 درصد این آب‌ها را به خود اختصاص داده است اشاره کرد، چرا که ذوب شدن تدریجی یخچال‌ها یک نگرانی بزرگ برای مردم دنیا تلقی می‌شود

همچنین مدیر حفاظت از آب‎های زیرزمینی شرکت آب منطقه‎ای زنجان نیز در این جلسه از آب به عنوان یکی از عوامل اصلی حیات انسان نام برد و گفت: ایران کشوری است که در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده است، به همین خاطر و با توجه به شرایط اقلیمی که در کشور حاکم است، توجه به مقوله آب و مصرف بهینه آن باید سرآمد همه برنامه‎ها باشد.

علی عباسی با یادآوری اینکه آب‎های زیرزمینی در طول چندین سال تشکیل می‌شوند افزود: با توجه به این موضوع باید نسبت به استفاده درست از این منابع دقت کافی صورت گیرد، چرا که عدم مصرف صحیح از آب باعث کمبود آن خواهد شد که در این راستا دانش‎آموزان و اصحاب رسانه از تأثیرگذارترین اقشار جامعه در نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب به‌شمار می‌روند.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان نیز با تأکید بر اینکه زمانی می‎توانیم قدردان نعمت‎ها باشیم که به حواشی زندگی هم توجه جدی کنیم، ابراز کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهتمام ویژه به مقوله مصرف آب، رسیدن به این مهم نیازمند یک کار همگانی است و معتقدیم برگزاری جشنواره‎هایی از این قبیل می‎تواند گام مؤثری در راستای اهتمام به مصرف بهینه آب و حراست از این منبع حیاتی باشد.

منصور مرادلو با اشاره به اینکه برگزاری چنین جشنواره‎هایی که نگاه جدی به مقوله مصرف آب دارد، نباید مقطعی باشد، افزود: تجربه خوب پلیس همیار در کاهش تصادفات رانندگی نشان ‎داد که می‎توان از قشر دانش‌آموز به عنوان تأثیرگزارترین طیف جامعه در جهت نهادینه کردن بسیاری از مقوله‎های اجتماعی بهره‎مند شد، به همین خاطر آموزش و پرورش نیز با نگاه جدی و تعاملانه با شرکت آب منطقه‎ای زنجان، از این طرح استقبال شایانی به عمل آورده و خواستار تداوم این‌گونه برنامه‎ها می‌باشد.