هفت دشت در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور گرانمایه در جلسه اختتامیه جشنواره ملی دانشآموزی دانای آب گفت: در خصوص سرانه آب تجدید شونده نیز باید یادآور شد که برای هر نفر در زنجان 1985 مترمکعب آب در سال است که در این زمینه شهرکرد و چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط اقلیمی که دارند، رتبه اول را در بحث سرانه آب تجدید شونده به خود اختصاص دادهاند و استان زنجان نیز در جایگاه پانزدهم قرار دارد و این در حالی است که سرانه آب تجدید شونده از سال 1300 تا 1388 از 14 هزار مترمکعب به دو هزار مترمکعب برای هر نفر در سال رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت توجه به مصرف آب گفت: تداوم وضعیت کنونی، دنیا را با بحران کمآبی مواجه خواهد کرد.
گرانمایه با بیان اینکه اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، جهان در سال 2050 با بحران کمآبی مواجه خواهد شد، افزود: منابع آبی در دنیا محدود است و نمیتوان برای آن جایگزین پیدا کرد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای زنجان ادامه داد: توجه ویژه به پارامترهای مرتبط با مقوله مصرف آب میتواند زمان رسیدن به بحران کمآبی را به تأخیر اندازد که در این خصوص میتوان به وضعیت آبهای شیرین در کره زمین به ویژه مناطق قطبی که68.7 درصد این آبها را به خود اختصاص داده است اشاره کرد، چرا که ذوب شدن تدریجی یخچالها یک نگرانی بزرگ برای مردم دنیا تلقی میشود
همچنین مدیر حفاظت از آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقهای زنجان نیز در این جلسه از آب به عنوان یکی از عوامل اصلی حیات انسان نام برد و گفت: ایران کشوری است که در منطقه خشک و نیمهخشک واقع شده است، به همین خاطر و با توجه به شرایط اقلیمی که در کشور حاکم است، توجه به مقوله آب و مصرف بهینه آن باید سرآمد همه برنامهها باشد.
علی عباسی با یادآوری اینکه آبهای زیرزمینی در طول چندین سال تشکیل میشوند افزود: با توجه به این موضوع باید نسبت به استفاده درست از این منابع دقت کافی صورت گیرد، چرا که عدم مصرف صحیح از آب باعث کمبود آن خواهد شد که در این راستا دانشآموزان و اصحاب رسانه از تأثیرگذارترین اقشار جامعه در نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب بهشمار میروند.
معاون پژوهشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان نیز با تأکید بر اینکه زمانی میتوانیم قدردان نعمتها باشیم که به حواشی زندگی هم توجه جدی کنیم، ابراز کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهتمام ویژه به مقوله مصرف آب، رسیدن به این مهم نیازمند یک کار همگانی است و معتقدیم برگزاری جشنوارههایی از این قبیل میتواند گام مؤثری در راستای اهتمام به مصرف بهینه آب و حراست از این منبع حیاتی باشد.
منصور مرادلو با اشاره به اینکه برگزاری چنین جشنوارههایی که نگاه جدی به مقوله مصرف آب دارد، نباید مقطعی باشد، افزود: تجربه خوب پلیس همیار در کاهش تصادفات رانندگی نشان داد که میتوان از قشر دانشآموز به عنوان تأثیرگزارترین طیف جامعه در جهت نهادینه کردن بسیاری از مقولههای اجتماعی بهرهمند شد، به همین خاطر آموزش و پرورش نیز با نگاه جدی و تعاملانه با شرکت آب منطقهای زنجان، از این طرح استقبال شایانی به عمل آورده و خواستار تداوم اینگونه برنامهها میباشد.
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