300 طلبه حوزه های علمیه گلستان جدید الورود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غفاری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مدارس علمیه خواهران منطقه پنج گفت: در حال حاضر قریب به یک هزار و 500 طلبه در حال تحصیل و یک هزار و 500 فارغ التحصیل سطح 2 در استان وجود دارد.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت معصومه (س)افزود: ایران افتخار می کند سر بر سجاده ای دارد که خواهر و برادری چون امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در آن حضور دارند و کشتی نجات برای آزادی خواهان نیز از آن سرچشمه می گیرد.

غفاری ادامه داد: در شرایطی این گردهمایی برگزار می شود که این غافله با سرعت زیادی در حال حرکت است.

وی تصریح کرد: در سال 76 سازمان و مجمعی برای هدایت حوزه های علمیه خواهران به صورت رسمی ایجاد شد و از سال 82 تا کنون نیز 500 پایان نامه توسط طلاب در منطقه پنجم تالیف شده است و 200 پایان نامه دیگر نیز در دست تالیف است.

غفاری در ادامه گفت: هر روز از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا ، انفاس مسیحایی امام خمینی (ره) و رهنمود های مقام معظم رهبری استقبال از ارزشهای دینی و کسب معارف علمی در حوزه ها بیشتر می شود.

وی تاکید کرد: گلستان در اکثر شهرهای مهم مدرسه علمیه خواهران دارد اما این مقدار مدرسه پاسخگوی نیازهای استان نیست.

غفاری خاطر نشان کرد: مدارس علمیه با پولهای بی حساب و منابع درآمدی مشکوک اداره نمی شود زیرا مکانی برای تزکیه نفس است، بودجه مدارس ممکن است کم باشد اما با برکت است.

غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان نیز در این مراسم گفت: طلاب باید نسبت به زسالتی که انتخاب کرده اند وقوف کامل داشته باشند.

وی افزود: اجر و قرب مسیری که انتخاب کرده اند را از هیچ کس جز خدا نخواهید ، از همین آغاز تلاش و کوشش خود را رنگ خدایی ببخشید تا ضریب خلوص طلای وجود خود را بالا ببرید.

منتظری ادامه داد: از همین حالا گرسنه علم و دانش باشید زیرا اگر بی اشتها باشید نشستن بر سر سفره علم و معنویت فایده ای ندارد، باید به تک تک این دروس احساس نیاز کنید.

وی تصریح کرد: باید خود را بشناسید و به ظرفیت های و قابلیت های وجودی خود پی ببرید، عمق بخشیدن به اندیشه های دینی، قانع نشدن به وضع موجود، برخورداری از روحیه نقذ پذیری و پرداختن به پژوهش به صورت جدی از دیگر وظایف شما طلاب جوان است.