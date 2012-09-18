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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

حجت الاسلام غفاری:

300 طلبه حوزه های علمیه گلستان جدید الورود هستند

300 طلبه حوزه های علمیه گلستان جدید الورود هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر منطقه 5 حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: در استان گلستان 11 مدرسه رسمی و با استاندارد وجود دارد که در سال جدید 300 طلبه جدید الورود دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غفاری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه  مدارس علمیه خواهران منطقه پنج گفت: در حال حاضر قریب به یک هزار و 500 طلبه در حال تحصیل و یک هزار و 500 فارغ التحصیل سطح 2 در استان وجود دارد.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت معصومه (س)افزود: ایران افتخار می کند سر بر سجاده ای دارد که خواهر و برادری چون امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در آن حضور دارند و کشتی نجات برای آزادی خواهان نیز از آن سرچشمه می گیرد.
 
غفاری ادامه داد: در شرایطی این گردهمایی برگزار می شود که این غافله با سرعت زیادی در حال حرکت است.
 
وی تصریح کرد: در سال 76 سازمان و مجمعی برای هدایت حوزه های علمیه خواهران به صورت رسمی ایجاد شد و از سال 82 تا کنون نیز 500 پایان نامه توسط طلاب در منطقه پنجم تالیف شده است و 200 پایان نامه دیگر نیز در دست تالیف است.
 
غفاری در ادامه گفت: هر روز از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا ، انفاس مسیحایی امام خمینی (ره) و رهنمود های مقام معظم رهبری استقبال از ارزشهای دینی و کسب معارف علمی در حوزه ها بیشتر می شود.
 
وی تاکید کرد: گلستان در اکثر شهرهای مهم مدرسه علمیه خواهران دارد اما این مقدار مدرسه پاسخگوی نیازهای استان نیست.
 
غفاری خاطر نشان کرد: مدارس علمیه با پولهای بی حساب و منابع درآمدی مشکوک اداره نمی شود زیرا مکانی برای تزکیه نفس است، بودجه مدارس ممکن است کم باشد اما با برکت است.
 
غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان گلستان نیز در این مراسم گفت: طلاب باید نسبت به زسالتی که انتخاب کرده اند وقوف کامل داشته باشند.
 
وی افزود: اجر و قرب مسیری که انتخاب کرده اند را از هیچ کس جز خدا نخواهید ، از همین آغاز تلاش و کوشش خود را رنگ خدایی ببخشید تا ضریب خلوص طلای وجود خود را بالا ببرید.
 
منتظری ادامه داد: از همین حالا گرسنه علم و دانش باشید زیرا اگر بی اشتها باشید نشستن بر سر سفره علم و معنویت فایده ای ندارد، باید به تک تک این دروس احساس نیاز کنید.
 
وی تصریح کرد: باید خود را بشناسید و به ظرفیت های و قابلیت های وجودی خود پی ببرید، عمق بخشیدن به اندیشه های دینی، قانع نشدن به وضع موجود، برخورداری از روحیه نقذ پذیری و پرداختن به پژوهش به صورت جدی از دیگر وظایف شما طلاب جوان است.
کد مطلب 1699175

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