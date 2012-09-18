خانواده مهمترین رکن ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نصیر حسینی، بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهگیلویه افزود: خانواده ها باید از فرهنگ فاطمی در تربیت فرزندان خود بهره گرفته تا فرهنگ حجاب و عفاف از کودکی در فرزندان آنها نهادینه شود.

وی تصمیم‌ های غلط، رفتاری‌ های غیر مدبرانه و سیاست ‌های غیراصولی و غیرارزشی را در رشد این آسیب اجتماعی موثر دانست و اظهار داشت: ناهنجاریهای بدحجابی و بی ‌عفتی به عنوان یک آسیب فرهنگی ریشه در تحولات سه دهه گذشته دارد.

حسینی افزود: دشمن با استفاده از روش های فکری و تبلیغی و برخلاف دوره قبل که خاک ایران را مورد حمله قرار داده بود، قلب جامعه یعنی زنان و جوانان را هدف گرفته است.

وی بیان کرد: حجاب و عفاف، در فرهنگ اسلامی از اهمیت، نقش و جایگاه ارزنده ای برخوردار است، چنان که در قرآن کریم آیاتی به تبیین و تشریح اهمیت، زوایا و حدود شرعی آن پرداخته شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهگیلویه رعایت عفاف و حجاب را تضمین کننده سلامت جامعه دانست و افزود: توجه به این فریضه مهم سبب حفاظت از ارزش وجودی زنان در جامعه می ‌شود و همه باید توان خود را برای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه به کار گیرند.

وی تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی و تلاش و عزم عموم مردم برای تغییر ارزش های نظام، دشمنان همواره از طریق برنامه های مختلف سعی در اختلال در برنامه های کشورمان داشتند، پس از آنکه دشمنان از ادامه رابطه و مصالحه با رهبران جمهوری اسلامی مأیوس شدند، به جنگ تحمیلی روی آوردند.

حسینی با بیان اینکه پس از شکست دشمنان در جنگ تحمیلی، آنان به فکر از بین بردن ارزش های جامعه افتادند و تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی از برنامه های اصلی آنان است، افزود: گسترش روزافزون کانالهای ضد ارزشهای انسانی ماهواره ها و ترویج بی بند و باری در کشورهای جهان اسلام همگی نشان از هدفمند بودن تهاجم فرهنگی دشمن دارد.

امام جمعه شهرستان کهگیلویه همچنین با اعلام انزجار از هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام گفت: اسلام هراسی غرب و نظام سلطه موضوع تازه ای نیست و این کار بارها با توهین به ساحت نورانی پیامبر الفت و مهربانی انجام پذیرفته است.

وی با بیان اینکه این جسارت و بی شرمی سناریوی طراحی شده توسط آمریکا و اسرائیل است، افزود: مستکبران با هدف قرار دادن مقدسات اسلام به قصد راه اندازی جنگ های مذهبی این عمل شنیع را انجام می دهند.

حسینی عنوان کرد: دشمنی های مستکبران و زورگویان عالم، هیچگاه نمی تواند باعث تفرقه در بین مسلمانان شود بلکه اتحاد آنان را در سراسر دنیا بیشتر خواهد کرد.