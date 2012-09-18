لزوم استفاده از تجریه های دفاع مقدس برای مقابله با تحریم ها و جنگ نرم دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی همه توان خود را در جبهه نظامی و انواع تهدیدها و تهاجم ها به کار گرفتند تا با این کشور مقابله کنند ولی تاکنون با رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری و وحدت و همدلی مردم این انقلاب همچنان پابرجاست.

وی اظهار داشت: جنگی که دشمن می خواست سه روزه آن را به پایان برساند ومی توانست با کمترین تلفات و هزینه کردن کمترین امکانات به هدف برسد، هشت سال طول کشید و در آخر هم به هدف شوم خود نرسید.

وی تصریح کرد: جنگ تجربه تمام نشدنی است و باید از تجربه آن در همه امور کشور استفاده کرد و بدون نگاه به دفاع مقدس ما نمی توانیم رو به جلو و در مسیر توسعه حرکت کنیم.

غلامی بیان داشت: باید با نگاه به جنگ وتجارب آن زمان در حل مسائلی که امروزه دشمن برای ما از انواع تحریم ها و جنگ نرم بوجودآورده است تلاش کنیم و از این مرحله هم به سلامت عبورکنیم.

وی تصریح کرد: در تهدیدهای نظامی و جنگ نرم، اقتصادی و فرهنگی اگر با نیروی ایمان پیش برویم می توانیم بر همه مشکلات فائق آییم و تهدید ها را پشت سربگذاریم.

وی بیان کرد: در200 سال گذشته هر جنگی در کشور ما رخ داده بود و به ما تحمیل شده بود بخشی از خاک کشور ما را به یغما رفته بود و تنها در جنگ هشت ساله و دفاع مقدس وجبی از خاک ایران به دست دشمنان ما نیفتاد و این ها باید برای نسل جوان ما گفته شود.

حجت الاسلام غلامی در ادامه با بیان اینکه نزدیک به یک سوم خاک کشور ما طی جنگ های 200سال اخیر از ایران جدا شد و آخرین بخش جدا شده هم بحرین بود گفت: ما درجنگی نابرابر پیروز شدیم، در جنگی که همه دنیا علیه ما بود و ما تنها بودیم و فقط در سایه رهبری مدبرانه ولایت فقیه و وحدت و یکپارچگی مردم به پیروزی رسیدیم.