راهکار پایدار تامین آب شرب سالم روستایی احداث آب شیرین کن هاست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور بعدازظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار بندرعباس با بیان اینکه خشکسالی های پی در پی وشوری منابع آب، تامین آبشرب روستاها را با مشکل مواجه کرده است یادآورشد: در جلسه ای با وزیر نیرو مشکلات تامین آب شرب در استان هرمزگان را به طور مفصل برای وزیر نیرو و مسئولان ارشد وزارتخانه تشریح کردیم و وزیر وعده تامین اعتبار آن را داده است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی هرمزگان با اشاره به خاص بودن منابع آب این منطقه گفت: احداث مجتمع های آبرسانی برای تامین آب روستاها یک راهکارمطمئن وپایدار است.

وی، اعتبار تخصیص یافته به اجرای مجتمع های آبرسانی روستایی را 80 درصد ذکر کرد و افزود: حجم عملیات این مجتمع ها شامل 391 کیلومتر خط انتقال 603 کیلومترشبکه توزیع ، 7800 متر مکعب مخزن و تعداد 11 واحد ایستگاه پمپاژ به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی است که به اعتباری معادل یک هزار و137 میلیارد ریال نیازدارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان یکی دیگرازراهکارهای پایدار تامین آب شرب سالم روستایی را احداث آب شیرین کن ها بیان کرد.

حمزه پور درادامه خاطرنشان کرد: دربسیاری ازروستاها که منابع آبی وجود ندارد احداث مجتمع های آبرسانی چاره سازتامین آب است اما در روستاهای مجاورسواحل و یا منابعی که حاوی آب شورهستند باید با احداث آب شرین کن ها نجات بخش منابع آب شورشد.

وی 147پروژه آبرسانی به روستاها را در سال گذشته با اعتبار600 میلیارد ریال دردست احداث عنوان کرد.

احمد مرادی فرمانداربندرعباس نیز با ابرازخرسندی ازاین دیدارازعملکرد وتلاشهای بی دریغ شرکت آب وفاضلاب روستایی استان قدردانی کرد ودرخصوص همکاری فرمانداری شهرستان بندرعباس با این شرکت قول مساعد داد.