شهروندان عرب امیدی به واکنش صریح سران خود در قبال فیلم موهن ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره طی روزهای اخیر یک نظرسنجی را روی سایت خود قرار داده که پاسخ مخاطبان به آن بسیار قابل توجه است.

در این نظرسنجی از مخاطبان این سوال پرسیده شده که آیا شما انتظار موضع رسمی سران کشورهای عربی علیه فیلم موهن را دارید؟

در پاسخ به این سوال که تاکنون قریب به 4500 نفر در آن شرکت کرده اند، 88 درصد مخاطبان اعلام کرده اند امیدی به موضع رسمی سران عرب در محکومیت این اهانت به ساحت پیامبر(ص) ندارند.

خاطرنشان می شود کشورهای عربی با وجود برگزاری نشستهای هر روزه درباره سوریه و تلاش برای سرنگونی نظام بشار اسد، اخیرا دعوت لبنان در زمینه برگزاری نشستی اضطراری برای بررسی پیامدهای اهانت به رسول گرامی اسلام (ص) را نپذیرفته اند.