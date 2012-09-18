به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت قایقرانی استان زنجان ظهر سه شنبه در حاشیه استقبال از مدل آور رقابتها روئینگ قهرمانی آسیا با بیان اینکه مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی چین برگزار شد افزود: در این دوره از رقابت‌ها مهسا جاور و بهرام پیری به عنوان ورزشکار و بهناز مرادخانی به عنوان مربی تیم‌ملی بانوان، نفرات اعزامی از زنجان به مسابقات قهرمانی آسیا بودند.

محمدحسین فغفوری از کسب مدال توسط ورزشکار زنجانی در این رقابت‌ها خبر داد و افزود: در این مسابقات، مهسا جاور از زنجان توانست مدال نقره انفرادی را با شایستگی از آن خود کند. همچنین این ورزشکار موفق شد مدال برنز تیمی چهار نفره را نیز کسب کرده و زنجان را در این دوره از مسابقات صاحب دو مدال ارزشمند کند.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر چند ملی‌پوش زنجانی در اردوهای مختلف به سر می‌برند، ادامه داد: هم‌اکنون مهسا جاور، فرحناز عشقی، بهرام پیری، سیدمسعود محمدی و سیدمجتبی شجاعی در اردوی تیم‌ملی روئینگ جوانان و بزرگسالان حضور دارند تا خود را برای رقابت‌های برون‌مرزی آماده کنند که در این بین، بهناز مرادخانی نیز هدایت تیم‌ملی روئینگ بانوان را بر عهده خواهد داشت.

فغفوری با تأکید بر اینکه در حال حاضر زنجان از ظرفیت و زیرساخت‌های مناسبی برای برگزاری اردوهای تیم‌ملی قایقرانی برخوردار است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این اردوها در سد گلابر برگزار می‌شود که در نوع خود می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های استعدادیابی کشور در این رشته تلقی شود، لذا امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت به نحو مطلوب و در راستای توسعه این ورزش استفاده کنیم.

