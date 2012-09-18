به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید عباس حسنی اظهار داشت: برنامه های کلانی نظیرکاهش هزینه ها از جیب مردم به زیر 30 درصد و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در تمام شهرها که قوانین برنامه پنجم توسعه کشور هستند تنها با استقرار کامل نظام نوین مالی در نظام سلامت کشور مقدور است.

وی افزود: وزارت بهداشت با در اختیار داشتن 51 دانشگاه و دانشکده پزشکی، 140 هزار دانشجو، 380000 کارمند، 700 بیمارستان، 12 هزار عضو هیئت علمی، 30 مرکز تحقیقاتی که ردیف بودجه ای در دولت دارند و 250 مرکز تحقیقات بی ردیف، 430 شبکه بهداشت و درمان با 2400 پایگاه در سراسر کشور، ارائه 14000 نوع محصول خدمت، گردش مالی 115 هزار میلیارد ریالی، 14 هزار پرسنل مالی و 30 هزار واحد عملیاتی در سیستم مالی چاره ای جز اجرای تمام فازهای حسابداری تعهدی و رسیدن به قیمت تمام شده ندارد.

حسنی ادامه داد: هم اکنون 54 درصد پرداختها از جیب مردم، حدود 19 درصد از بیمه، 20 درصد از منابع دولتی و 7 درصد هم توسط بیمه های خصوصی صورت می گیرد در حالی که در دنیا مردم 18 درصد، دولتها 34، بیمه های دولتی 25 و بیمه های خصوصی 19 درصد می پردازند.