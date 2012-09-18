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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

شریعتی تاکید کرد:

پیوند عمیق بین ایران و عراق سیاست کلی نظام است

پیوند عمیق بین ایران و عراق سیاست کلی نظام است

اهواز- خبرگزاری مهر: جانشین دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق پیوند عمیق بین دو کشور ایران و عراق را سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: رفع موانع تردد بین دو کشور از اهدافی است که در سیاست های اقتصادی دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین شریعتی پیش از ظهر سه شنبه در نشست پایانه های مرزی استان خوزستان به روابط اقتصادی دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و عراق  در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاربوده است.

وی اظهار کرد: با وجود اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و عراق به بیش از ۹ میلیارد دلار و تردد مسافرین به دو و نیم میلیون نفر در سال رسیده، اما هنوز این ارقام متناسب با ظرفیتهای بالای دو کشور نیست.

وی گفت: به رغم تمام تبلیغات منفی رسانه های دنیا در خصوص مسائل اقتصادی ایران، اما در پنج ماهه نخست امسال برای اولین بار حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق یک میلیارد و 200 میلیون دلار پروژه در زمینه های مختلف مسکن، تصفیه خانه و فاضلاب، خطوط لوله گاز و ... بوده است.

شریعتی تصریح کرد: این پروژه ها توسط شرکتهای ایرانی در عراق وارد عملیات اجرایی شده و علی رغم تمام فشارها در ارتباط با خدمات بانکی اما شرکتهای ایرانی با تحویل ضمانتنامه قراردادهای بسته شده را اجرایی کرده اند.

وی همچنین از صادرات دو میلیارد و 200 میلیون دلار  کالاهای غیرنفتی به کشور عراق در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش داشته است.

جانشین دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق به تامین بخش اعظمی از فرآورده های نفتی مرتبط با نیروگاه های عراق از کشور ایران  اشاره کرد و گفت: در این بخش از رشد 30 درصدی برخوردار بوده ایم.

وی همچنین از صادرات برق، و افزایش مبادلات تجاری به کشور عراق خبر داد و گفت: در صدد رفع تمام موانع و مشکلات موجود برای توسعه مبادلات تجاری با کشور عراق و ترانزیت هستیم.

اجرای حمل یکسره کالا و سهولت در تردد
 
شریعتی پیوند عمیق بین ایران و عراق را از سیاست های کلی نظام عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم به مرحله ای برسیم که تردد بین دو کشور به راحتی صورت گیرد و حتی برای زیارت هر شهروندی هر زمانی که تمایل داشت بتواند بدون وجود مانعی به کشور عراق سفر کند.
 
وی عدم ورود کامیون و اتوبوس های ایرانی به عراق و نبود حمل یکسره را از موانع موجود در توسعه روابط تجاری دوکشور برشمرد و افزود: با توجه به این که وجود این موانع خسارت و هزینه های زیادی نیز متحمل دو کشور می کرد، توافقاتی به منظور حمل یکسره بین دو کشور صورت گرفت.

شریعتی تصریح کرد: براساس این توافقات از این پس کالا از مبدأ تا مقصد در داخل خاک عراق توسط وسیله نقلیه ایرانی به صورت یکسره حمل می ‌شود و تردد کامیونهای حامل کالای ایرانی به مقاصد داخلی کشور عراق آزاد است.

وی با بیان اینکه این امتیاز نیز برای کامیون های کشور عراق و ورود به ایران وجود دارد، افزود: براین اساس کامیون های عراقی هم می توانند برای تخلیه بار خود مستقیما وارد خاک ایران شده و کالای خود را تخلیه کنند.

جانشین دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق با بیان اینکه اجرای این طرح در استان و در مرز شلمچه با مشکلاتی همراه بوده، بر ضرورت رفع این مشکلات و موانع و اجرای طرح حمل یکسره تاکید کرد و گفت: تمام دستورالعمل های اجرایی و زیرساختی طرح باید مشخص و اجرایی شود.

وی با تاکید براینکه حمل کالای یکسره از عواملی است که می تواند ما را به ترانزیت برساند، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بندر امام توسط عراقی ها، حل مشکلات بنگاههای اقتصادی و دولتی از مزایای این طرح است.

شریعتی اجرای حمل یکسره برای شرکتهای سیمان خوزستان و بهبهان را ضروری دانست و گفت: حمل یکسره سیمان باید در اولویت باشد و در مرز تخلیه و بارگیری صورت نگیرد.

وی برضرورت اطلاع رسانی در این زمینه تاکید کرد و افزود: تجار و مسولان بنگاه های اقتصادی باید برای اجرایی کردن این طرح همکاری کنند.
کد مطلب 1699214

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