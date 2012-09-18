پیوند عمیق بین ایران و عراق سیاست کلی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، امین شریعتی پیش از ظهر سه شنبه در نشست پایانه های مرزی استان خوزستان به روابط اقتصادی دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و عراق در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاربوده است.

وی اظهار کرد: با وجود اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و عراق به بیش از ۹ میلیارد دلار و تردد مسافرین به دو و نیم میلیون نفر در سال رسیده، اما هنوز این ارقام متناسب با ظرفیتهای بالای دو کشور نیست.

وی گفت: به رغم تمام تبلیغات منفی رسانه های دنیا در خصوص مسائل اقتصادی ایران، اما در پنج ماهه نخست امسال برای اولین بار حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق یک میلیارد و 200 میلیون دلار پروژه در زمینه های مختلف مسکن، تصفیه خانه و فاضلاب، خطوط لوله گاز و ... بوده است.

شریعتی تصریح کرد: این پروژه ها توسط شرکتهای ایرانی در عراق وارد عملیات اجرایی شده و علی رغم تمام فشارها در ارتباط با خدمات بانکی اما شرکتهای ایرانی با تحویل ضمانتنامه قراردادهای بسته شده را اجرایی کرده اند.

وی همچنین از صادرات دو میلیارد و 200 میلیون دلار کالاهای غیرنفتی به کشور عراق در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش داشته است.

جانشین دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق به تامین بخش اعظمی از فرآورده های نفتی مرتبط با نیروگاه های عراق از کشور ایران اشاره کرد و گفت: در این بخش از رشد 30 درصدی برخوردار بوده ایم.

وی همچنین از صادرات برق، و افزایش مبادلات تجاری به کشور عراق خبر داد و گفت: در صدد رفع تمام موانع و مشکلات موجود برای توسعه مبادلات تجاری با کشور عراق و ترانزیت هستیم.

اجرای حمل یکسره کالا و سهولت در تردد

شریعتی پیوند عمیق بین ایران و عراق را از سیاست های کلی نظام عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم به مرحله ای برسیم که تردد بین دو کشور به راحتی صورت گیرد و حتی برای زیارت هر شهروندی هر زمانی که تمایل داشت بتواند بدون وجود مانعی به کشور عراق سفر کند.

وی عدم ورود کامیون و اتوبوس های ایرانی به عراق و نبود حمل یکسره را از موانع موجود در توسعه روابط تجاری دوکشور برشمرد و افزود: با توجه به این که وجود این موانع خسارت و هزینه های زیادی نیز متحمل دو کشور می کرد، توافقاتی به منظور حمل یکسره بین دو کشور صورت گرفت.



شریعتی تصریح کرد: براساس این توافقات از این پس کالا از مبدأ تا مقصد در داخل خاک عراق توسط وسیله نقلیه ایرانی به صورت یکسره حمل می ‌شود و تردد کامیونهای حامل کالای ایرانی به مقاصد داخلی کشور عراق آزاد است.



وی با بیان اینکه این امتیاز نیز برای کامیون های کشور عراق و ورود به ایران وجود دارد، افزود: براین اساس کامیون های عراقی هم می توانند برای تخلیه بار خود مستقیما وارد خاک ایران شده و کالای خود را تخلیه کنند.



جانشین دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق با بیان اینکه اجرای این طرح در استان و در مرز شلمچه با مشکلاتی همراه بوده، بر ضرورت رفع این مشکلات و موانع و اجرای طرح حمل یکسره تاکید کرد و گفت: تمام دستورالعمل های اجرایی و زیرساختی طرح باید مشخص و اجرایی شود.



وی با تاکید براینکه حمل کالای یکسره از عواملی است که می تواند ما را به ترانزیت برساند، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بندر امام توسط عراقی ها، حل مشکلات بنگاههای اقتصادی و دولتی از مزایای این طرح است.



شریعتی اجرای حمل یکسره برای شرکتهای سیمان خوزستان و بهبهان را ضروری دانست و گفت: حمل یکسره سیمان باید در اولویت باشد و در مرز تخلیه و بارگیری صورت نگیرد.



وی برضرورت اطلاع رسانی در این زمینه تاکید کرد و افزود: تجار و مسولان بنگاه های اقتصادی باید برای اجرایی کردن این طرح همکاری کنند.