ایجاد دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها بازوی قدرتمندی برای اسلامی کردن دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه بناب ظهر دوشنبه در آیین معارفه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بناب گفت: دانشگاه بناب بزرگترین دانشگاه دولتی در بناب است که هم اکنون دارای 3 دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنرو معارف با 17 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف است که این دانشگاه امسال برای اولین بار در مقطع دکترا نیز دانشجو پذیرش کرده است.

وی ادامه داد: به واسطه وجود حوزه علمیه بسیار قوی و شعبات دانشگاهها در بناب، در زمینه مسائل فرهنگی در این شهرستان اهتمام خاصی شده است.

رئیس دانشگاه بناب با اشاره به وجود استعدادها و قابلیت های فراوان در دانشگاه بناب اظهار امیدواری کرد با وجود نهاد رهبری در آن بیش از پیش شاهد توسعه این دانشگاه در ابعاد مختلف باشیم.

حقیقت دوست با بیان اینکه اسلامی کردن دانشگاهها یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری است، گفت: قطعاً ایجاد دفتر نهاد رهبری در دانشگاه بناب از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به تحقق خواسته های مقام معظم رهبری عینیت خواهد بخشید.

وی افزود: با ایجاد این دفتر در دانشگاه بناب نمود واقعی وحدت حوزه و دانشگاه را در این شهرستان شاهد خواهیم بود.

رئیس دانشگاه بناب با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها تصریح کرد: در این راستا نیز دانشگاه بناب پیشقدم بوده و سال گذشته موفق شدیم دو نشست در قالب کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه بناب برگزار کنیم و در آینده نیز برگزاری این نشستها جزو اولویتهای کاری دانشگاه خواهد بود