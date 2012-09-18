47 هزار راس دام در بم علیه بیماری شاربن مایه کوبی شدند

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری طرح مایه کوبی دام های شهرستان بم بر علیه بیماری آغاز شده است.

وی با اشاره به مایه کوبی 47 هزار راس دام ی این طرح افزود: از آنجایی که یکی از برنامه های کنترل و پیشگیری بیماری شاربن و مایه کوبی دوره ای در جمعیت دامی حساس است این عملیات همچنان در این شهرستان ادامه خواهد داشت.

اسدی پور با بیان اینکه بیماری شاربن از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است گفت: این بیماری در حیوانات اغلب با مرگ ناگهانی دیده می شود و در انسان نیز عمدتا به شکل جلدی بروز می کند ولی گاهی علائم بیماری به شکل گوارشی و تنفسی نیز دیده می شود.

وی در ادامه گفت: مایه کوبی دام های حساس، عدم کالبد گشایی حیوانات مشکوک و معدوم کردن مبتلایان ضد عفونی جایگاه از مهمترین اقدامات برای کنترل و پیشگیری از بیماری شاربن در جمعیت دامی است.

