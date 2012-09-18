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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۴

جوهری:

کارگران عوامل اصلی جهش اقتصادی کشور هستند

کارگران عوامل اصلی جهش اقتصادی کشور هستند

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار کارگران را عوامل اصلی جهش اقتصادی کشور دانست و بر لزوم توجه به سلامت جسم و روح این قشر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران در شهرستان شهریار که با حضور قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و سایر مسئلین شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان شهریار با دارا بودن جمعیتی بیش از 600 هزار نفر که بنا بر آمار بیشترین جمعیت را میان شهرستانهای استان تهران دارد، نیازمند خدمات و امکانات گسترده تری نیز هست.

وی قشر تلاشگر کارگر را سرمایه انسانی جوامع دانست و عنوان کرد: کارگران عوامل اصلی چرخه تولید و صنعت در کشور هستند و مسئولان باید توجه ویژه ای به این قشر داشته باشند چراکه مقابله با جنگ اقتصادی  و تحریمهای غرب علیه کشورهای اسلامی به ویژه ایران، تنها با همت و تلاش کارگران میسر خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: گام نهادن در مسیر اقتصاد مقاومتی و خود کفایی ایران اسلامی در گرو همکاری، همیاری و تعامل مثبت ملت همیشه در صحنه است که همواره حامی دولت و نظام بوده اند، در این میان قشر کارگر به واسطه فعالیت خود، سهم بیشتری خواهد داشت و حفظ نشاط و پویایی کارگران، یکی از مهمترین عوامل افزایش بازدهی و تولیدات است.

جوهری گفت: در شهرستان شهریار نیز به منظور رفاه و ایجاد طراوت  و نشاط در کارگران، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگری با همکاری شهرداری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار احداث شده است.

فرماندار شهرستان شهریار افزود: این مجموعه فرهنگی ورزشی که از مصوبات سفر استانی هیات دولت بود، در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال ساخته شده که امروز فاز اول این پروژه به بهره برداری رسید و امید م یرود با اختصاص بودجه و اعتبار کافی، در آینده ای نزدیک فاز دوم این پروژه نیز مورد افتتاح و بهره برداری قرار گیرد.

کد مطلب 1699228

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