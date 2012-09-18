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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

برای اولین بار در شهریار؛

جشنواره هلال نشاط، پویایی و مهرورزی برگزار شد

جشنواره هلال نشاط، پویایی و مهرورزی برگزار شد

شهریار - خبرگزاری مهر: به همت جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار برای اولین بار جشنواره هلال نشاط، پویایی و مهرورزی در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه جشنواره هلال نشاط، پویایی و مهرورزی به همت جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار و با هدف گرامیداشت ولادت حضرت معصومه (س)، ایجاد نشاط و طراوت در جوانان و نوجوانان و کمک به نیازمندان، برگزار شد.

جشن بادبادکها با پرواز بیش از هزار بادبادک، جشن مهرورزی، جشن بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی، جشنواره غذاهای سنتی و جشن گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختران، از بخشهای مختلف این جشنواره بود.

در این جشنواره که برای اولین بار در شهرستان شهریار برگزار می شد، برنامه های شاد و مفرح از قبیل مسابقات فرهنگی ورزشی، مسابقه بادبادک برتر، مانور امداد و نجات، آموزش کمکهای اولیه به شرکت کنندگان، کارگاه های هنری، تقدیر از هنرمندان و ورزشکاران مطرح شهرستان و.....به اجرا در آمد.

گفتنی است در پایان این مراسم از قهرمانان ورزشی، دختران نمونه و فعال جمعیت هلال احمر و برندگان مسابقات برگزار شده در طول مراسم، با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1699230

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