متعهد به ادامه مذاکرات با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، در پی دیدار "فریدون عباسی"رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و" یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این آژانس بیانیه ای صادر کرد.

آمانو در این بیانیه از ایران خواسته داست تا به نگرانی های جامعه جهانی در خصوص ابعاد نظامی برنامه هسته ای پاسخ دهد و در این خصوص شفاف سازی کند .این ادعا در حالی مطرح می شود که ایران بارها اعلام کرده برنامه هسته ای اش صلح آمیز است و هیچ مدرکی دال برانحراف برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

همچنین آمانو بر تعهد آژانس به ادامه گفتگوها با ایران تاکید کرده و اعلام کرد مذاکره کننده های آژانس حاضرند در آینده نزدیک با طرف ایرانی دیدار و گفتگو کنند.