اجرای "الگوی کشت صحیح" راه برون رفت از بحران فروش محصول هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو دهه گذشته و به خصوص چند سال اخیر سطح زیر کشت وهمچنین تولید محصولات جالیزی به خصوص گوجه فرنگی، خیار و بادمجان در زمینهای زراعی استان هرمزگان افزایش چشمگیری یافته است. ممکن است این خوشبینی وجود داشته باشد که با افزایش تولید، قیمت محصولات نیز کاهش می یابد و در نتیجه با اجرای این اصل اقتصادی " فروش بیشتر سود بیشتر" درآمد بیشتری عاید بهره برداران که بیشترین تلاش را دارند بشود.

اما کارشناسان بازرگانی و کشاورزی نظر دیگری دارند، به گفته آنان زیاده روی کشاورزان در زمینه کشت یک محصول خاص موجب افزایش تولید و در نتیجه عدم کشش بازار و یا بازارهای مصرف شده و در نتیجه محصول تولیدی آنان بدون مشتری روی دستشان باقی می ماند تا جایی که حتی قادر به تامین هزینه های حمل آنها به مقصد بازار نمی شوند.

سازمان جهاد کشاورزی برای برون رفت از این وضعیت طرحی را در قالب " الگوی کشت صحیح " با هدف خروج از تک کشتی محصولات ارایه و در سال اول اجرای آن (سال زراعی 92-91) به مرحله اجرا در می آورد.

هرمزگان که تولیدات سبزی و صیفی خارج از فصل آن در تنظیم بازار کشور تاثیر بسزایی دارد طی هشت سال گذشته تاکنون در زمینه اجرای طرحهای مهم و اثرگذاری از قبیل آبیاری نوین، کشت داربستی، تولید محصول سالم کارایی خود را ثابت کرده است.

دراین زمینه می توان به طرح کشت داربستی با استفاده ازآب معمولی و آب شوردریا ارایه شده توسط این استان اشاره کرد که با توجه به اهمیتی که دارد از سوی وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا به تعدادی از استانهای کشور ابلاغ شده است.

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان امسال به کارشناسان خود ماموریت داده تا با هماهنگی و همراهی با بهره برداران نسبت به اجرای طرح " الگوی کشت صحیح" با هدف خروج ازتک کشتی( اختصاص زمین به کشت یک محصول) به صورت میدانی در سراسر این استان اقدام کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با تشریح این طرح گفت: کارشناسان ناظر با مراجعه حضوری به کشاورزان و اندازه گیری میزان ecآب، وسعت زمین زراعی، مقدارآب ، کیفیت خاک و اقلیم منطقه، کشاورز را در زمینه انتخاب نوع محصول و همچنین میزان کشت راهنمایی و اطلاعات جمع آوری شده را نیز در فرم های مخصوص جمع آوری می کنند.

کوروش صادقی اضافه کرد: در اجرای این طرح به کشاورز گفته می شود که با استفاده از این مقدار آب و زمین و هوای منطقه قادر است چه محصولاتی را و در سطح چند هکتار کشت کند.

وی یکی از اهداف این طرح را خروج از تک کشتی (کشت یک محصول خاص) و توصیه و تشویق کشاورزان به کشت حداقل دو و حداکثر سه نوع محصول ( با توجه به وسعت زمین و میزان آب) ذکر کرد.

صادقی عنوان کرد: با برنامه ریزی های بعمل آمده طرح "اصلاح الگوی کشت صحیح" امسال در سطح 55هزارو 400 هکتار با پیش بینی میزان تولید یک میلیون و 340 هزارتن محصول به عنوان مهم ترین سیاست و اولویت کاری سال زراعی جدید( مهر 91تا مهر 92) این سازمان به کارشناسان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه این طرح تاکنون پیشرفت خوبی داشته افزود: طی دو ماه گذشته تاکنون با حدود هفت هزار بهره بردار بخش زراعی این استان در سطح 27 هزار هکتار قرارداد منعقد شده و بهره برداران با مراجعه به مراکز خدمات و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای استان، صورتجلسه اصلاح الگوی کشت زراعی را که مقدمات آن از قبل ( حضور کارشناس در زمین کشاورز) فراهم شده امضا و دریافت کردند.

وی میزان پیشرفت مرحله اول این طرح را شامل حضور کارشناس در زمین و تهیه فرم برای انقعاد قرارداد با بهره برداران 60درصد عنوان کردو گفت: مرحله دوم آن هم زمان با آغاز کشت محصولات به مورد اجرا گذاشته می شود که در اجرای آن مهندسین ناظر در قالب شرکت های مشاوره ای در زمینه اجرای درست قرارداد الگوی کشت صحیح و کشت متنوع نظارت دارند.

وی عنوان کرد: با توجه به منابع موجود و شرایط آب و هوا به خصوص خشکسالی تغییر سطوح در نظر گرفته شده برای کشت محصولات ممکن است هر سه تا چهار سال یک بارتغییر کند که این کار با حضور کارشناسان کشاورزی عضو شرکتهای خدمات مشاوره ای در روستا و بررسی های صورت گرفته از سوی آنان عملی می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از جمله نتایج این طرح به رعایت اصل مهم و اساسی تناوب، اصلاح الگوی کشت و تعدیل کشت برخی از محصولات (سبزی و صیفی)، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و هدر رفت منابع آب و خاک اشاره کرد.

جلوگیری از شیوع انواع آفت و بیماری و علف های هرز، استفاده بهینه از ماشین آلات در عملیات مختلف زراعی، بی نیاز شدن از خرید تضمینی و همچنین حفظ توازن بازار از دیگر نتایج اجرای طرح "الگوی کشت صحیح و خروج از تک کشتی " اعلام شده است.

صادقی گفت: اجرای100درصدی این طرح تنها با تداوم همکاری کشاورزان سبزی وصیفی کار این استان و عمل توصیه های فنی ارائه شده از سوی کارشناسان میسر خواهد شد.

به گفته وی اجرای این طرح، مشخصات بهره برداران طرف قرار داد به منظور دریافت انواع نهاده های مورد نیازدر سامانه اطلاعات بهره برداری ثبت خواهد شد.

صادقی با توجه به زمان باقی مانده تا زمان آغاز کشت محصولات خارج از فصل از کشاورزان این استان خواست در اسرع وقت نسبت به انعقاد قراد کشت اقدام کنند.