تصاویری از کریستالهای یخزده روی بدن سنجاقکها

به گزارش خبرگزاری مهر، قطرات کوچک آب زیبایی سنجاقک را دو برابر کرده و جزئیات رنگهای قرمز، نارنجی، سبز و آبی این حشرات پرنده را به چشم می رساند.

عکاسی ماکروگرافی، همانطور که در این تصاویر که توسط دیوید چامبون گرفته شده تکنیکی است که نیازمند یک منبع نور مناسب است و در این رابطه این قطرات شبیه جواهر روی تن این حشرات ایجاد کرده که نور لازم را برای این اثر هنر فراهم کرده است.

عکاسی ماکرو یا تصویربرداری ماکرو نوعی عکاسی از نمای نزدیک، بطور معمول از سوژه‌های کوچک است. بطور کلاسیک سوژه موجود در یک تصویرماکرو بزرگ‌تر از اندازه آن در طبیعت بر روی نگاتیو بوده است. به هر شکل امروزه تصویربرداری ماکرو، تهیه تصویر از سوژه در ابعاد بزرگتر و واضح ‌تر از آن چیزی است که در حیات دیده می ‌شود.

این تصاویر انیمیشنهای پیکسار را به ذهن متبادر می کند، چرا که مشاهده سنجاقکهای رنگارنگی که هزاران قطره آب به بدنش چسبیده با روند عادی زندگی روزمره فاصله بسیاری دارد.

به نظر می رسد که این حشره کوچک با شبنم پوشانده شده است و تنها دستهای این حشره به چشم می رسد

حبابهای آب زیبایی این حشره را دوچندان کرده و جزئیات رنگهای متنوع آن را نشان می دهد

حبابهای بی شمار چون آرایشی این حشرات را در برگرفته و رطوبت آنها را به الماسهای طبیعی تبدیل کرده است

دیوید کامبون عکاس 31 ساله این تصاویر اظهار داشت که به عکاسی از سنجاقکها درحالی که قطرات شبنم صبحگاهی روی چهره خواب آلود آنها نشسته علاقه دارم، آنها شبیه جواهرهای ناب هستند و من که همواره فرد عجولی هستم باید به قدری آرام حرکت کنم که آرامش آنها را برهم نزده و باعث نشود که آنها بپرند.

هزاران قطره کوچک حشرات را پوشانده و آنها را به جواهرات صبحگاهی تبدیل کرده است

عکاس این تصاویر افزود: من این عکسها را در طول یک روز تعطیل و زمان طلوع خورشید گرفتم. محل سکونت من فاصله اندکی با یک منطقه حفاظت شده طبیعی در منطقه دابز فرانسه دارد که بهترین محل برای عکاسی ماکرو است. نمی توانم این لحظات را توصیف کنم چرا که هرکدام از آنها یک شگفتی خاص خود بوده است.

این حشره کوچک لبه یک برگ نشسته و بی حرکت مانده تا خورشید بدنش را خشک کند





این حشره از بالای یک ساقه برگ نگاه می کند و یک چشم خود را به عکاس دوخته است

پیش از روی کار آمدن دوربین‌های دیجیتال، عکاسی ماکرو به علت تجهیزات خاص و پرهزینه برای عموم امکان پذیر نبود.

امروزه لنزهای تله و ذره‌بینی، امکان عکاسی از هر عنصر کوچکی را حتی در دوربین‌های خانگی فراهم کرده است اما عکاسان حرفه‌ای در این شاخه، با آگاهی از فن، ابزار مناسب و نورپردازی‌های دقیق عکس‌های خیره کننده‌ای را تهیه می‌کنند.