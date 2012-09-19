وزیر علوم آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشگاهیان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این پیام بر بهره برداری از مقتضیات و ظرفیتهای موجود در سال "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" به ویژه توفیقات ارزشمند اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ایران اسلامی تاکید کرده است.

وی در ادامه این پیام ضمن اشاره به فرصت تاریخی ریاست جمهوری اسلامی ایران بر اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طی 3 سال آتی و پیشنهاد تأسیس کمیته علوم، تحقیقات و فناوری با محوریت وزارت علوم در دبیرخانه "نم" از سوی رؤسای محترم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تاکید کرده است: شرایط برای تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های نظام آموزش عالی کشور در ابعاد ملی و بین المللی بیش از پیش فراهم شده است.

وزیر علوم در این پیام با اشاره به اینکه فرا رسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید برای عموم ملت ایران به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، شورآفرین و نویدبخش فردایی بهتر است، ادامه داد: جامعه دانشگاهی کشور اعم از استادان و دانشجویان همچنین کارکنان پرتلاش عرصه گسترده ستادی و اجرایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با استعانت از خداوند متعال و اراده ای راسخ در انجام شایسته فعالیتهای علمی و پژوهشی، خود را برای ایفای وظایف و مسئولیتهای خطیر آماده می کنند.

وزیر علوم در این پیام ابراز امیدواری کرده است: جامعه علمی و دانشگاهی به ویژه استادان و دانشجویان با مشارکت فعال در یک بسیج علمی همگانی و با حمایت و مساعدت همه سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی بتوانند نقش ممتاز و متمایز خود را در بهره برداری از امکانات و ظرفیتهای موجود ایفا کنند و ضمن تثبیت و تعالی جایگاه نخست جمهوری اسلامی ایران در منطقه، رتبه علمی کشور را از مرتبه فعلی به مراتب بالاتر در جهان ارتقاء بخشند.

دانشجو ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، از خداوند متعال توفیقات روزافزون همه پیشگامان توسعه و تعالی ایران اسلامی را تحت توجهات خاصه حضرت ولیعصر(عج) و زعامت مقام معظم رهبری و در خدمتگزاری بیش از پیش به ملت مسلمان و حق شناس ایران و تحقق اهداف و آرمانهای شهدا و امام شهیدان مسألت کرده است.