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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

سردار مارانی خبر داد:

اجرای 300 برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در هرمزگان/بازسازی عملیات کربلای 3

اجرای 300 برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در هرمزگان/بازسازی عملیات کربلای 3

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان از برگزاری 300 برنامه مختلف طی هفته دفاع مقدس در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مارانی ظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به اجرای برنامه های مختلف طی این هفته در استان هرمزگان، عنوان کرد: در هفته دفاع مقدس بیش از 300 برنامه مختلف در تمامی شهرستانهای استان هرمزگان برگزار می شود.

وی با تشریح این برنامه ها، اظهار داشت: برنامه های هفته دفاع مقدس در استان هرمزگان از روز جمعه 31 شهریور با رژه نیروهای مسلح مستقر در استان هرمزگان آغاز می شود.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به برنامه های فرهنگی هفته دفاع مقدس، افزود: طی این هفته جشنواره فیلم دفاع مقدس و پخش فیلمهای دفاع مقدس، گردهمایی فرماندهان، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، همایش خاطره گویی دفاع مقدس و نشستهای بصیرتی مختلف در مدارس و دانشگاههای استان هرمزگان برگزار می شود.

مارانی از برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در بندرعباس خبر داد و بیان داشت: در هفته دفاع مقدس، نمایشگاه دفاع مقدس در ساحل بندرعباس برپا می شود و همچنین در روزهای این هفته نمایش رزمی عملیات کربلای سه برای مردم به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی، اعزام گروههای پزشکی به مناطق محروم و همچنین ویزیت رایگان بیماران، افتتاح 130 پایگاه مقاومت بسیج و غبارروبی گلزار شهدا از جمله دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در استان هرمزگان هستند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان همچنین با اشاره به برگزاری مسابقه فرهنگی "احسن الکلام" طی هفته دفاع مقدس در هرمزگان، تصریح کرد: این مسابقه فرهنگی با محوریت آیات قرآن کریم و در راستای فهم و ترویج تعالیم دینی طی هفته دفاع مقدس و همزمان با دهه کرامت در استان هرمزگان برگزار می شود. 

کد مطلب 1699247

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