101 اثر به جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی گلستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم قندهاری افزود: به دبیرخانه این جشنواره 56 اثر در بخش فیلم و 55 اثر در بخش فیلمنامه ارسال شده است و از بین آثار ارسالی در بازبینی صورت گرفته توسط هیئت داوران، 25 فیلم و 18 فیلمنامه به بخش مسابقه جشنواره راه یافت.

قندهاری با اشاره به راهیابی 18 فیلمنامه به بخش مسابقه جشنواره، گفت: این فیلم ها از استان های بوشهر، یزد، کرمان، همدان، اصفهان، سیرجان، لرستان، مشهد، تهران، اردبیل، ملایر، شهرکرد، تبریز، مازندران، لارستان، ایلام، قم، زنجان و گلستان ارسال شده اند.



عرضه آثار برگزیده جشنواره فرهنگ رضوی بین استانها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: آثار و محصولات برگزیده جشنواره های فرهنگ رضوی در سراسر کشور به منظور بهره مندی همه مردم، در قالب بسته های فرهنگی و فعالیت های فرهنگی و هنری بین استان ها عرضه شود.

غلامرضا منتظری در خصوص دستاوردهای جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در استان گفت: هر رخداد فرهنگی و هنری که با الهام از معارف اهل بیت عصمت و طهارت صورت گیرد بدون تردید در تعمیق باورهای دینی و معرفت افزایی اقشار مختلف نسبت به آموزه های دینی نقش موثری خواهد داشت و عطر معنویت را بر فضای استان حاکم خواهد کرد.



وی با بیان اینکه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در استان گلستان توانست مردم ولایتمدار و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت را با فرهنگ رضوی انس و الفت بیشتری دهد و از سوی دیگر کانون توجه هنرمندان مستعد و جوان به ویژه در حوزه پویانمایی قرار گیرد، افزود: که پس از برگزاری اولین جشنواره پویانمایی رضوی، مراکز آموزشی و تخصصی، کارگاه های دانش افزایی و تولید فیلم کوتاه و پویانمایی بسیار مورد توجه علاقمندان این عرصه در استان قرار گرفته است.

رشد کمی و کیفی جشنواره پویانمایی رضوی

غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با ارزیابی خود از این دوره از جشنواره، تصریح کرد: جشنواره پویانمایی فرهنگ رضوی در استان گلستان به لطف الهی و همت همکاران و هنرمندان متعهد سراسر کشور به جهت کمی و کیفی روند صعودی داشته و با توجه به آثار رسیده به جشنواره به صراحت می توان گفت که این دوره در مقایسه با ادوار پیشین از منزلت و دستاوردهای بیشتری برخوردار خواهد بود. البته نباید به این رشد قانع شد، چراکه چنین تفکری سرآغاز توقف ما خواهد بود.

وی در خصوص رشد جشنواره امسال نسبت به سال گذشته، ادامه داد: این جشنواره به جهت تعداد آثار رشد کمی داشته است و در مقایسه با سال قبل که 89 فیلم و فیلمنامه رسیده بود، امسال بیش از این تعداد آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و به جهت کیفی نیز در وضعیت مطلوب تری را پیش رو خواهد داشت.

منتظری با اشاره به کیفیت جشنواره پویانمایی سیره رضوی در استان، گفت: با بررسی نقاط قوت و ضعف دوره پیشین بر آن شدیم تا جهت ارتقای سطح کیفی مواردی همچون؛ تسریع در ارسال فراخوان جشنواره، ارتباط مستمر با مراکز فرهنگی و هنری مرتبط با حوزه پویانمایی، پیش بینی کارگاه آموزشی با هدف تحلیل آثار و ارتقای سطح دانش و بینش شرکت کنندگان را در دستور کار خود قرار دهیم.

برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان در 20 مسجد شاخص گلستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به برنامه های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان با مسئولیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان و 20 مسجد شاخص استان از جمله برنامه هاست.



غلامرضا منتظری افزود: مقرر شد به دلیل تقارن این ایام با هفته دفاع مقدس و توجه به ابعاد مختلف این ایام، برنامه هایی همچون؛ برگزاری تئاتر دینی با محوریت دفاع مقدس، ویژه برنامه مراسم مردمی جشن دهه کرامت و دفاع مقدس با حضور خادمان و مداحان حریم رضوی و گروه های برجشته هنری کشور و برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی اجرا شود.

وی در خصوص موفقیت استان گلستان در برگزاری جشنواره پویانمایی سیره رضوی، افزود: بر این باوریم باید به قطع توان و ظرفیت برای معرفی عظمت و ابعاد فرهنگ رضوی از هیچ کوششی فروگذار نبوده ایم و تلاش شده به تکلیف خویش در حد توان عمل کنیم.